Confirmado por Hacienda: los 5 municipios de Jalisco que ya permiten pagar el predial en oficinas fiscales
El ente informó que 5 municipios de Jalisco ya aceptan pagar el predial fuera del ayuntamiento.
Hacienda del estado confirmó que 5 municipios de Jalisco ya permiten pagar el predial en oficinas fiscales estatales, una opción útil para propietarios que necesitan cumplir este impuesto local con documentos básicos y acceso presencial en sedes autorizadas, además de otras alternativas disponibles también dentro del estado.
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¿Qué municipios de Jalisco ya permiten pagar el predial en oficinas fiscales?
La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco habilitó el cobro del impuesto predial en oficinas fiscales estatales para contribuyentes de cinco demarcaciones. Esta medida amplía los puntos de atención y acerca el trámite a personas que buscan opciones fuera del ayuntamiento.
Los nuevos municipios de Jalisco que se suman al pago del predial de forma presencial son:
- El Grullo
- La Huerta
- Lagos de Moreno
- Mazamitla
- Juanacatlán
Cada municipio forma parte de la lista oficial difundida por la autoridad estatal, por lo que sus habitantes ya cuentan con sede para cubrir este impuesto. El anuncio beneficia a quienes requieren atención directa, consulta de adeudos o pago presencial.
Requisitos para pagar el predial en Jalisco
Para pagar el predial en estas oficinas, el contribuyente necesita presentar datos del inmueble y documentos personales vigentes. La información permite ubicar el registro catastral, revisar el monto correspondiente y validar la identidad de quien acude a realizar el trámite.
- Clave catastral del predio
- Identificación oficial con fotografía
- Comprobante de domicilio reciente
- Número de cuenta predial
- Recibo del predial del año anterior
Además, conviene llevar el recibo del año anterior cuando exista, porque facilita la consulta de pagos previos y posibles adeudos. Con esa referencia, el personal ubica la cuenta predial con mayor rapidez y ofrece atención más precisa en ventanilla estatal.
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