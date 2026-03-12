Confirmado por Hacienda: los 5 municipios de Jalisco que ya permiten pagar el predial en oficinas fiscales

Hacienda del estado confirmó que 5 municipios de Jalisco ya permiten pagar el predial en oficinas fiscales estatales, una opción útil para propietarios que necesitan cumplir este impuesto local con documentos básicos y acceso presencial en sedes autorizadas, además de otras alternativas disponibles también dentro del estado.

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¿Qué municipios de Jalisco ya permiten pagar el predial en oficinas fiscales?

La Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco habilitó el cobro del impuesto predial en oficinas fiscales estatales para contribuyentes de cinco demarcaciones. Esta medida amplía los puntos de atención y acerca el trámite a personas que buscan opciones fuera del ayuntamiento.

Los nuevos municipios de Jalisco que se suman al pago del predial de forma presencial son:

El Grullo

La Huerta

Lagos de Moreno

Mazamitla

Juanacatlán

Cada municipio forma parte de la lista oficial difundida por la autoridad estatal, por lo que sus habitantes ya cuentan con sede para cubrir este impuesto. El anuncio beneficia a quienes requieren atención directa, consulta de adeudos o pago presencial.

5 municipios de Jalisco cuentan con oficinas fiscales para pagar el predial de forma presencial|Tesorería Municipal de Ecatepec | FB

Requisitos para pagar el predial en Jalisco

Para pagar el predial en estas oficinas, el contribuyente necesita presentar datos del inmueble y documentos personales vigentes. La información permite ubicar el registro catastral, revisar el monto correspondiente y validar la identidad de quien acude a realizar el trámite.

Clave catastral del predio

Identificación oficial con fotografía

Comprobante de domicilio reciente

Número de cuenta predial

Recibo del predial del año anterior

Además, conviene llevar el recibo del año anterior cuando exista, porque facilita la consulta de pagos previos y posibles adeudos. Con esa referencia, el personal ubica la cuenta predial con mayor rapidez y ofrece atención más precisa en ventanilla estatal.