Beca Rita Cetina 2026: este es el monto y la fecha del primer pago para alumnos de primaria

La Beca Rita Cetina 2026 se ha convertido en uno de los apoyos educativos más solicitados por familias con estudiantes de primaria en México, especialmente tras la publicación de su convocatoria el pasado 2 de marzo.

Este interés ha provocado que muchas personas se pregunten cuándo se realizará el depósito del pago anual. Para tranquilidad de los beneficiarios, ya se ha dado a conocer una fecha tentativa: agosto de 2026, justo antes del inicio del ciclo escolar 2026-2027. El objetivo es que las familias cuenten con el apoyo económico, de $2,500 pesos por alumno, a tiempo para cubrir gastos relacionados con el regreso a clases.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina 2026 para primaria?

Para los alumnos de primaria, la Beca Rita Cetina funciona de forma distinta a otros apoyos educativos, ya que no se entrega de manera bimestral. En su lugar, el programa contempla un pago único anual de $2,500 pesos por estudiante, con el objetivo de apoyar a las familias en los gastos escolares más importantes.

Aunque aún no hay un día exacto de depósito, la información disponible señala que el depósito podría realizarse durante el verano de 2026, principalmente en agosto.

📌 Rita Cetina (Primaria): el primer depósito se contempla para agosto 2026 (estimado) una vez que tengas tu tarjeta del Banco del Bienestar.

✅ No necesitas activarla para recibir depósito.#RitaCetina #EducaciónBásica pic.twitter.com/hPkyXxFnl6 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) March 5, 2026

Registro, requisitos y montos de la Beca Rita Cetina

La Beca Rita Cetina 2026 está dirigida a estudiantes de educación básica inscritos en escuelas públicas del país. El proceso de inscripción se realiza en línea, por lo que los padres o tutores deben completar el registro del alumno dentro del periodo establecido, el cual dio inicio el pasado 2 de marzo y finalizará el día 19 de marzo de este mismo año.

Entre los requisitos principales para solicitar la beca se encuentran los siguientes:

Que el estudiante esté inscrito en una escuela pública de educación básica .

. Presentar CURP del alumno .

. Contar con identificación oficial vigente del padre, madre o tutor .

. Proporcionar comprobante de domicilio reciente .

. Registrar correctamente la información del estudiante y del tutor en la plataforma oficial del programa.

El monto del apoyo puede variar según la cantidad de estudiantes de primaria que haya en la familia. Los apoyos contemplados son los siguientes:

2,500 pesos al año si la familia tiene un estudiante de primaria beneficiario.

si la familia tiene beneficiario. 5,000 pesos al año si hay dos estudiantes registrados en el programa.

si hay registrados en el programa. 7,500 pesos al año si tres estudiantes del mismo hogar reciben la beca.

Una vez que los beneficiarios son validados por las autoridades educativas, el apoyo económico se entrega a través de los mecanismos definidos por el programa, generalmente mediante depósito bancario o tarjetas de los programas del bienestar.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.