Últimos días para solicitar la Beca Rita Cetina 2026: este día de marzo cierra el registro en línea

Las familias con hijas o hijos en primaria todavía tienen oportunidad de solicitar la Beca Rita Cetina 2026, un apoyo económico que busca ayudar con gastos escolares como uniformes y útiles.

El registro para esta beca se realiza únicamente en línea y el periodo de solicitud abrió el 2 de marzo y cerrará el 19 de marzo, por lo que quedan pocos días para completar el trámite y asegurar el apoyo económico correspondiente al ciclo 2026.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Quién puede solicitar la Beca Rita Cetina y cuánto dinero otorga

Este programa está dirigido a familias con estudiantes inscritos en primarias públicas de México, sin importar el grado escolar. El objetivo es apoyar a los hogares con recursos destinados a la compra de útiles y uniformes.

Las familias que ingresen por primera vez al padrón de beneficiarios a partir de marzo de 2026 recibirán $2,500 pesos anuales por cada estudiante registrado. Esto significa que el monto puede aumentar dependiendo del número de niñas o niños inscritos en la solicitud.

Por ejemplo, si una familia registra a un estudiante recibirá $2,500 pesos al año, mientras que con dos estudiantes el apoyo será de $5,000 pesos, y con tres menores registrados alcanzará $7,500 pesos anuales.

Si los padres o tutores no están seguros de si sus hijas o hijos ya reciben este apoyo, el propio sistema permite verificarlo. En caso de que no aparezcan como beneficiarios, la plataforma permitirá continuar con el registro para solicitar la beca.

En redes sociales, varias personas han reportado que el registro para la Beca Rita Cetina 2026 presentó fallas y errores en línea. |@BecasBenito/X

Cómo registrarse en línea antes del cierre del 19 de marzo

Después de las asambleas informativas realizadas en escuelas públicas durante febrero, las familias deben completar la solicitud a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx .

Para realizar el registro se necesita crear o ingresar con una cuenta de Llave MX, que permite validar los datos del padre, madre o tutor.

Entre los documentos y datos necesarios se encuentran:

CURP del padre, madre o tutor

Número de teléfono celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado

En el caso del estudiante, se solicitará:

CURP del menor

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela primaria

Una vez completado el registro del tutor, el sistema permitirá registrar a cada estudiante, validar su CURP y añadir los datos de la escuela donde estudia.

Además de primaria, la Beca Rita Cetina también contempla a estudiantes de secundaria inscritos en escuelas públicas. En ese caso, el apoyo económico es distinto y consiste en 1,900 pesos bimestrales por familia, con 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en ese nivel educativo.

No obstante, el registro que actualmente está abierto en marzo corresponde únicamente a alumnos de primaria, mientras que los beneficiarios de secundaria forman parte de etapas previas del programa.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.