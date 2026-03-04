Beca Rita Cetina 2026 en Jalisco: estos son los requisitos que debes cumplir para aplicar al depósito de $2,500

Desde el pasado 2 de marzo, las familias de Jalisco, con estudiantes a nivel primaria, dieron inicio al proceso de inscripción para la Beca Rita Cetina 2026. El programa busca ayudar a cubrir parte de los gastos escolares mediante un depósito anual de $2,500 pesos por estudiante.

Sin embargo, y a pesar de la importancia y difusión de este apoyo económico, existen diversas dudas o preguntas respecto a los documentos solicitados, ya que el sistema los pedirá durante el llenado del formulario.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos para registrarse en la Beca Rita Cetina 2026

De acuerdo con la información oficial del programa, el registro requiere datos tanto del padre, madre o tutor como del estudiante. Si no se cuenta con esta documentación digitalizada, el sistema no permitirá completar la solicitud.

Los documentos básicos que deben tenerse listos son los siguientes:

CURP del padre, madre o tutor

Identificación oficial vigente en formato digital

Comprobante de domicilio digitalizado

CURP del estudiante inscrito en primaria

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Además de estos archivos, la plataforma también pedirá información de contacto como correo electrónico y número de teléfono, los cuales se utilizan para dar seguimiento al trámite.

En honor a Rita Cetina Gutiérrez, poetisa, maestra y gestora literaria, la nueva Beca Universal para educación básica llevará su nombe.



Conoce un poco de la yucateca, pionera de la educación de las mujeres y artífice del feminismo mexicano. pic.twitter.com/1vTLivdPeD — Gobierno de México (@GobiernoMX) October 5, 2024

Datos del estudiante que se deben ingresar

Durante el registro también se solicita información académica del alumno para verificar que realmente estudie en una escuela pública. Estos datos se capturan directamente dentro del formulario.

Entre la información requerida se encuentran:

CURP del estudiante

Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel

Nivel educativo

Turno escolar

Grado que cursa actualmente

Con estos datos, el sistema puede confirmar la inscripción del estudiante dentro del sistema educativo público.

Cómo solicitar el apoyo de $2,500 pesos

La solicitud se realiza en el portal oficial del programa. El tutor debe ingresar con su cuenta de Llave MX o crear una en caso de no tenerla.

Una vez dentro de la plataforma, se deben registrar los datos del tutor y posteriormente agregar la información de cada estudiante de primaria que se quiera incluir. Al finalizar el proceso, el sistema genera un comprobante que confirma que la solicitud fue enviada correctamente.

El apoyo económico es de $2,500 pesos al año por cada alumno registrado. La convocatoria dio inició el 2 de marzo y permanecerá disponible en línea hasta el 19 de marzo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.