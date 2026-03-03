El error en el proceso de inscripción a la Beca Rita Cetina 2026 que se volvió viral: “Horas de espera”

El registro para solicitar la Beca Rita Cetina 2026 comenzó el pasado 2 de marzo y miles de familias en México se encuentran en pleno proceso para completar el trámite en línea. Sin embargo, en los primeros días varios usuarios han reportado dificultades al intentar ingresar o terminar su inscripción en la plataforma oficial.

Durante el registro, que ya está abierto, entre los problemas más comunes se encuentran páginas que no cargan, errores al iniciar sesión o fallas al momento de registrar los datos del estudiante, de acuerdo con recientes posteos en X que indicaron que muchos padres llevan "horas de espera" para poder finalizar el proceso. Estas situaciones suelen generar preocupación entre madres, padres o tutores, especialmente porque el periodo de registro es limitado.

El error que reportan usuarios al registrarse en la Beca Rita Cetina

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales, uno de los problemas más frecuentes ocurre cuando el portal no carga correctamente o se queda congelado durante el proceso de registro.

Esto suele ocurrir cuando muchas personas intentan ingresar al sistema al mismo tiempo, lo que provoca saturación en la plataforma. También se han reportado fallas relacionadas con el acceso mediante Llave MX, así como errores al capturar datos como la CURP del estudiante o la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

A pesar de estos inconvenientes, las autoridades han señalado que el registro seguirá disponible hasta la fecha pactada, 19 de marzo, sin un nuevo anuncio respecto a un período de extensión.

Cómo solucionar los problemas al registrarse en la beca

Si el sistema presenta errores o la página no responde correctamente, existen algunas acciones que pueden ayudar a completar el registro sin mayores complicaciones.



Intentar ingresar en horarios con menos tráfico: Uno de los principales motivos de las fallas es la saturación del portal. Intentar acceder temprano por la mañana o por la noche puede ayudar a que la página funcione con mayor estabilidad.



Uno de los principales motivos de las fallas es la saturación del portal. Intentar acceder temprano por la mañana o por la noche puede ayudar a que la página funcione con mayor estabilidad. Borrar la caché del navegador o usar otro navegador: En algunos casos, el problema puede estar relacionado con la información almacenada en el navegador. Limpiar la caché o intentar el registro desde otro navegador o dispositivo puede permitir que la plataforma cargue correctamente. De igual manera, abrir una pestaña en modo Incógnito puede ser de utilidad.



En algunos casos, el problema puede estar relacionado con la información almacenada en el navegador. Limpiar la caché o intentar el registro desde otro navegador o dispositivo puede permitir que la plataforma cargue correctamente. De igual manera, abrir una pestaña en modo Incógnito puede ser de utilidad. Verificar que los datos estén correctos: Antes de iniciar el registro es recomendable revisar que la CURP del tutor y del estudiante , así como la Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela , estén correctas. Un error en estos datos puede impedir que el sistema continúe con el proceso.



Antes de iniciar el registro es recomendable revisar que la , así como la , estén correctas. Un error en estos datos puede impedir que el sistema continúe con el proceso. Confirmar el acceso a la cuenta Llave MX: El registro en la plataforma requiere ingresar con una cuenta Llave MX , por lo que es importante asegurarse de que el usuario y contraseña funcionen correctamente antes de iniciar el trámite.

El registro en la plataforma requiere ingresar con una cuenta , por lo que es importante asegurarse de que el usuario y contraseña funcionen correctamente antes de iniciar el trámite.

¿Hasta cuándo se puede solicitar la Beca Rita Cetina 2026?

El registro para solicitar este apoyo económico comenzó el 2 de marzo y estará disponible hasta el 19 de marzo, por lo que las familias interesadas aún tienen varios días para completar el proceso.

La inscripción se realiza a través del portal oficial www.becaritacetina.gob.mx , donde madres, padres o tutores deben registrar sus datos y los del estudiante que cursa la primaria.

Una vez concluido el periodo de registro, las autoridades revisarán la información de las solicitudes y posteriormente informarán cuándo se entregarán las tarjetas del Banco del Bienestar, donde se depositará el apoyo anual de $2,500 pesos por estudiante.

