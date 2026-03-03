Alerta por las deudas en México: este es el tiempo que realmente tardas en salir de la lista negra del Buró de Crédito

Millones de personas con deudas en México desconocen el tiempo que realmente tardas en salir de la lista negra del Buró de Crédito, una institución que registra el historial financiero de cada usuario y determina su acceso a futuros créditos.

Este organismo documenta tanto los pagos puntuales como los atrasos en tarjetas, préstamos y otros compromisos. Entender su funcionamiento es clave para tomar decisiones financieras informadas y evitar consecuencias negativas en el largo plazo.

¿Cuánto tiempo tardas en salir de la lista negra del Buró de Crédito?

El plazo para la eliminación de un registro negativo en el Buró no es único ni arbitrario: depende directamente del monto de la deuda, con base en una escala expresada en Unidades de Inversión (UDIS) que el sistema aplica de forma oficial.

Deudas de hasta 25 UDIS (aproximadamente 209 pesos): 1 año

(aproximadamente 209 pesos): Deudas entre 25 y 500 UDIS (de 209 a 4,180 pesos): 2 años

(de 209 a 4,180 pesos): Deudas entre 500 y 1,000 UDIS (de 4,180 a 8,360 pesos): 4 años

(de 4,180 a 8,360 pesos): Deudas mayores a 1,000 UDIS (más de 8,360 pesos): 6 años, siempre que el crédito no supere 400,000 UDIS, no esté en litigio y no exista evidencia de fraude asociado

Para los adeudos más grandes, la eliminación automática del registro exige el cumplimiento estricto de tres condiciones simultáneas, sin excepción. Un crédito en disputa legal o con indicios de fraude permanece en el sistema de forma indefinida, sin importar el tiempo transcurrido.

Estas son las deudas que se eliminan del Buró de Crédito.|Canva

¿Qué hacer mientras una deuda sigue activa en el Buró de Crédito?

La presencia de un registro negativo en el Buró no paraliza por completo la vida financiera de una persona, ya que existen acciones concretas con efectos positivos sobre el historial mientras la deuda permanece activa en el sistema.

Liquidar los adeudos pendientes para iniciar la mejora del historial crediticio

para iniciar la mejora del historial crediticio Cumplir con los pagos vigentes y mantenerse al día con los créditos actuales

y mantenerse al día con los créditos actuales Solicitar el Reporte de Crédito Especial , disponible de forma gratuita una vez al año

, disponible de forma gratuita una vez al año Aclarar inconsistencias: presentar una reclamación ante el Buró si se detectan errores en el registro

Cada pago realizado a tiempo suma a favor del perfil crediticio y contrarresta, de forma progresiva, los registros negativos previos. La revisión periódica del reporte personal es una herramienta accesible y eficaz para cualquier persona con deudas en México.