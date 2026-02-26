Últimas horas y se cierra el registro a la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para cobrar $5.800 pesos

La Coordinación de Becas advierte que el periodo de registro para la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro finaliza este viernes 27 de febrero. Los estudiantes de licenciatura que no completen su solicitud en el sistema SUBES perderán el apoyo de 5,800 pesos bimestrales.

¿Hasta qué fecha puedes registrarte para la beca de 5,800 pesos?

La autoridad confirma que el portal SUBES dejará de recibir solicitudes al terminar el 27 de febrero. Es obligatorio que tanto los nuevos aspirantes como quienes ya eran becarios actualicen su ficha escolar e inicien el trámite digital para asegurar el pago durante el ciclo escolar 2026.

El apoyo consiste en un depósito bimestral de 5,800 pesos que puede otorgarse hasta por 45 meses a estudiantes en condiciones de vulnerabilidad.

Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026: Requisitos indispensables para no quedar fuera del registro

El programa prioriza a estudiantes inscritos en universidades interculturales, normales rurales y Universidades para el Bienestar. Si perteneces a una escuela clasificada como "susceptible de atención", debes cumplir con criterios específicos de edad e ingresos para ser seleccionado.

Prepare los siguientes datos antes de ingresar al sistema:

CURP y contraseña: Necesarios para acceder a subes.becasbenitojuarez.gob.mx .

Necesarios para acceder a . Ficha escolar: Debe estar actualizada por su universidad antes de solicitar la beca.

Debe estar actualizada por su universidad antes de solicitar la beca. Perfil socioeconómico: Cuestionario obligatorio que determina la prioridad del apoyo.

Los alumnos de Medicina cuentan con un beneficio extendido de hasta 55 mensualidades debido a la duración de su carrera.

Guía paso a paso para completar tu solicitud en SUBES

El sistema genera un acuse con un folio de seguimiento al finalizar el proceso; perder este documento dificulta la consulta de resultados posteriores. La autoridad enfatiza que el trámite es gratuito y no requiere intermediarios para la carga de documentos.

Siga este orden para asegurar su inscripción exitosa:

Ingreso: Acceda al portal oficial y actualice su información personal. Solicitud: Seleccione "Jóvenes Escribiendo el Futuro" en el apartado de becas. Confirmación: Acepte la carta protesta y descargue su acuse con folio.

La entrega de tarjetas del Banco del Bienestar se notificará directamente en cada plantel tras la publicación de los resultados.

¿Qué escuelas son consideradas prioritarias para el pago de la beca?

La Coordinación Nacional aplica un filtro estricto basado en la ubicación y el tipo de plantel. Si usted estudia en la Universidad de la Salud (CDMX o Puebla) o en una Normal Indígena, el sistema le otorga prioridad automática en el proceso de selección.

Las instituciones con mayor prioridad de atención incluyen:

Universidades Interculturales y Rurales.

y Rurales. Planteles en localidades prioritarias con alta marginación.

con alta marginación. Universidades para el Bienestar Benito Juárez.

Si su escuela es "susceptible", la autoridad evaluará su ingreso mensual y priorizará a mujeres indígenas o víctimas de violencia.