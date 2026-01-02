Olvídate de la tenencia en Edomex; trámite para pagar solo 990 pesos de refrendo en 2026

Con la llegada de 2026, el Gobierno del Estado de México (Edomex) puso en marcha el programa de subsidio a la tenencia vehicular , un apoyo fiscal que permite a miles de automovilistas pagar únicamente el refrendo anual y evitar el cobro completo de este impuesto, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Este beneficio, similar al que opera en entidades como la Ciudad de México (CDMX), busca apoyar la economía familiar y fomentar el cumplimiento oportuno de las obligaciones fiscales.

Precio del refrendo en el Estado de México este 2026

Para este año, el costo del refrendo vehicular en el Estado de México es de 990 pesos para automóviles particulares con placas mexiquenses. Este monto corresponde al pago anual obligatorio para conservar la vigencia de las placas y acceder al subsidio del 100% de la tenencia.

El precio representa un ajuste respecto al año pasado, cuando el refrendo se ubicó en 917 pesos, de acuerdo con registros oficiales del propio gobierno estatal.

¿Quiénes sí reciben el subsidio total de la tenencia?

El subsidio del 100% aplica únicamente para propietarios que cumplan con una serie de condiciones fiscales y administrativas. Las autoridades mexiquenses señalaron que el beneficio está dirigido a:



Vehículos con placas expedidas a partir de 2021

Personas que residan en el Estado de México

Contribuyentes sin adeudos fiscales

Automóviles con valor máximo de 638 mil pesos , IVA incluido

, IVA incluido Motocicletas con precio de hasta 250 mil pesos, IVA incluido

En el caso de vehículos con placas expedidas en 2020, el gobierno informó que podrán acceder a un descuento del 50% en la tenencia, siempre y cuando se cubra el refrendo dentro del plazo oficial.

Fecha límite para pagar y no perder el beneficio

El pago del refrendo debe realizarse antes del 31 de marzo de 2026. Quienes no cumplan con esta fecha perderán automáticamente el subsidio y deberán cubrir el monto total de la tenencia, además de posibles recargos.

Pasos para generar la línea de captura del refrendo

Para realizar el trámite, los contribuyentes deben ingresar al portal oficial de tenencia del Estado de México y seguir este procedimiento:



Acceder al sistema de tenencia estatal Ingresar el número de placa Validar el acceso de seguridad Seleccionar el ejercicio fiscal 2026 Confirmar datos fiscales, incluido el RFC Descargar el formato o pagar en línea

Opciones disponibles para realizar el pago

El refrendo puede pagarse en instituciones bancarias, tiendas de conveniencia, supermercados y mediante transferencias interbancarias, lo que permite realizar el trámite sin acudir a oficinas.

El mensaje oficial del gobierno mexiquense es claro: si tu auto o moto cumple con los requisitos, en 2026 solo pagas el refrendo y te ahorras la tenencia.

