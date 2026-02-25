Adiós despensa gratis del INAPAM: en marzo no habrá entrega de alimentos y recién se hará en esta fecha

El programa de despensa gratis del INAPAM, llamado “Nutrición para Todos 2026” e implementado por el Gobierno del municipio de Ixtapaluca, Estado de México, ya inició con la entrega de apoyos a población vulnerable del municipio durante este año. Sin embargo, quienes recibieron su primera despensa en febrero deberán esperar varias semanas para acceder nuevamente al beneficio.

Esto se debe a que el esquema de distribución funciona con un calendario bimestral previamente establecido por las autoridades municipales. En ese sentido, durante marzo no se contempla una nueva entrega, por lo que la siguiente dotación alimentaria se realizará hasta abril de 2026.

¿Por qué no habrá entrega de despensas en marzo?

De acuerdo con el calendario oficial del programa “Nutrición para Todos 2026”, la primera entrega se llevó a cabo el pasado 16 de febrero. A partir de esa fecha, las siguientes distribuciones se realizarán de forma periódica cada dos meses para las personas inscritas en el padrón de beneficiarios.

Será el 16 de abril cuando los adultos mayores inscritos al programa vuelvan a recibir este apoyo. |Getty Images

Esto significa que la próxima entrega está programada para el 16 de abril, por lo que durante marzo no habrá distribución de apoyos alimentarios en todo el municipio. Esta dinámica forma parte del esquema regular del programa y no corresponde a una suspensión o cancelación del beneficio.

Las fechas restantes de entrega contempladas para este año incluyen:

15 de junio

17 de agosto

15 de octubre

14 de diciembre

¿Qué productos incluye la despensa del programa?

El apoyo otorgado a través del programa “Nutrición para Todos 2026” consiste en la entrega de una canasta alimentaria dirigida a personas mayores en situación de vulnerabilidad dentro del municipio de Ixtapaluca.

De acuerdo con información difundida por autoridades municipales, la despensa está conformada por una variedad de productos de la canasta básica. Estos insumos están destinados a contribuir a la alimentación de las familias beneficiarias durante el año.

Aunque no existe un listado público detallado sobre el contenido exacto de cada entrega, se trata de alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad.