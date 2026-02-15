Si no estudias ni trabajas, el Gobierno te paga por ser embajador del Mundial 2026

El Mundial 2026 traerá a México miles de visitantes, es por ello que el Gobierno capacitará a integrantes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro para ser "embajadores".

El secretario de Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Bolaños, presentó a finales de 2025 la estrategia Jóvenes Embajadores en el Mundial, en el que participarán 5 mil beneficiarios del programa.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué consiste la estrategia Jóvenes Embajadores en el Mundial?

Estos jóvenes, de entre 18 a 29 años colaborarán en diversas actividades relacionadas al turismo, la cultura, hospitalidad y recepción de viajeros, claro mientras reciben el apoyo económico correspondiente al programa.

¿Cuándo inicia el registro para ser embajadores?

El registro comenzará en abril y realizarán actividades que apoyarán a esta jornada mundialista en un periodo de tres meses. Después de que pase este tiempo continuarán con sus capacitaciones para concluir los 12 meses que corresponden al programa.

¿Cuáles son los requisitos?

Para ser beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años

No estudiar ni trabajar al momento de registrarse

Identificación oficial vigente como INE, pasaporte o cédula profesional

CURP

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Jóvenes Construyendo el Futuro ampliará rango de edad para mayores de 30 en CDMX con pago de 8 mil 500 pesos El Gobierno de la CDMX anunció que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro se ampliará para mayores de 30 años; conoce las fechas y más detalles. 06 agosto, 2025

¿Cuál es el monto que recibirán los Jóvenes Embajadores del Mundial?

Los jóvenes recibirán el apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, equivalente al salario mínimo que se aprobó este 2026, además de su inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El registro se debe hacer en la plataforma oficial, jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.