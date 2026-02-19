Adiós a las placas azules en Puebla: La razón de seguridad por la que debes actualizarlas cuanto antes

Las placas azules en Puebla generan alerta por una razón de seguridad que exige actualizarlas cuanto antes para mantener datos correctos, cumplir requisitos oficiales y evitar contratiempos administrativos durante trámites vehiculares y pagos estatales este año en 2026 para propietarios y conductores locales

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué las placas azules representan un problema de seguridad pública en Puebla?

La Secretaría de Planeación y Finanzas detectó que muchas placas azules no coinciden con datos vigentes en el Registro Estatal Vehicular. Esa falta de información precisa complica tareas de seguridad pública y seguimiento administrativo en casos necesarios para autoridades locales.

Muchos propietarios no reportaron compraventa del auto ni cambio de domicilio ante la autoridad estatal. Esa omisión genera registros incompletos, dificulta localizar unidades y limita acciones de control fiscal y verificación vehicular en diversas zonas para fortalecer la seguridad pública.

El canje exige cubrir tenencias atrasadas y actualizar información del vehículo para mantener un padrón confiable. La autoridad considera este proceso clave para reforzar seguridad pública, identificar unidades con irregularidades y mejorar control institucional en todo Puebla para la ciudadanía.

¿Qué debes hacer para completar el canje de placas en Puebla 2026?

Para realizar el canje, el propietario del vehículo debe estar al corriente con el pago del control vehicular y las tenencias de años anteriores, pues la Secretaría de Planeación y Finanzas no procesa el trámite sin liquidar primero los adeudos fiscales acumulados desde administraciones previas.

El trámite se agenda en línea en la plataforma oficial del Gobierno de Puebla, en la opción de canje extemporáneo, y el propietario debe acudir a un Centro Integral de Servicios con factura, identificación oficial, comprobante de domicilio y las placas actuales para su entrega.

Las placas vigentes de color guinda con el lema "Hacer historia, hacer futuro", expedidas en los canjes de 2021 y 2022 durante la administración de Miguel Barbosa, no están sujetas a este proceso, ya que corresponden al diseño institucional aún reconocido como válido por las autoridades estatales.