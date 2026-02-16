Tarjetas del Bienestar 2026: Confirman cuál es su vigencia frente a los cambios en la administración

Autoridades federales aclaran que las Tarjetas del Bienestar mantienen su vigencia pese a los cambios en la administración, y descartan renovaciones obligatorias para personas beneficiarias. El mensaje busca dar certeza, evitar confusiones y reforzar la confianza ciudadana en los apoyos sociales en todo el país.

Funcionarios explican que la tarjeta actual sigue válida para recibir recursos de programas sociales sin trámite adicional. También alertan sobre intentos de fraude y piden consultar solo canales oficiales para resolver dudas y proteger datos personales de forma segura y confiable en todo momento siempre.

¿Qué pasará con las tarjetas ante el cambio de gobierno?

El Banco del Bienestar informó que la tarjeta actual mantiene su uso para recibir apoyos de todos los programas sociales. Autoridades federales reiteran que no existe proceso de sustitución ni solicitud oficial de renovación durante este periodo de la administración.

Directivos señalaron que las personas beneficiarias continúan con depósitos directos mediante las Tarjetas del Bienestar sin cambios en operación. Los recursos llegan de forma habitual a la cuenta asociada y el acceso permanece igual para cada usuario en todo momento.

Víctor Lamoyi Bocanegra y Carlos Torres Rosas indicaron que ningún beneficiario requiere trámite para conservar su tarjeta vigente. Señalan que el apoyo llega de manera directa sin intermediarios y con la misma dinámica conocida por la población en el país.

Recomendaciones oficiales y medidas de seguridad para beneficiarios

Autoridades advirtieron que ningún servidor público solicita la tarjeta ni datos personales en visitas domiciliarias. Cualquier intento de pedir el NIP representa riesgo de fraude y debe reportarse de inmediato a las instancias correspondientes de seguridad en cada comunidad local.

En caso de vencimiento o daño, la persona beneficiaria acude a cualquier sucursal del Banco del Bienestar para solicitar atención. El trámite se realiza de forma presencial con personal autorizado dentro de la red nacional disponible para su servicio continuo.

El banco recuerda que los apoyos se pueden retirar en más de 3,000 sucursales distribuidas en todo el país. También recomienda consultar el directorio oficial para ubicar instalaciones cercanas y obtener información confiable sobre servicios disponibles para cada beneficiario.