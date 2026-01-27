inklusion.png Sitio accesible
Banco del Bienestar 2026: estos son los beneficiarios que cobran la pensión este miércoles 28 de enero

La entidad bancaria confirmó quiénes serán los últimos jubilados en cobrar esta pensión.

Dónde retirar la Pensión del Bienestar en 2026
Las cuatro letras que percibirán la pensión del Banco del Bienestar el miércoles 28 de enero. |Canva Pro
Escrito por:  Gastón Amestoy

El calendario de pagos del Banco del Bienestar 2026 marca una fecha clave para miles de mexicanos que esperan recibir su apoyo económico. Los beneficiarios de distintos programas sociales cobran su pensión este miércoles 28 de enero, en lo que representa el último día de dispersión del primer bimestre.

¿Quiénes cobran su apoyo económico el miércoles 28 de enero?

El Banco del Bienestar cierra el calendario de enero con la dispersión de recursos para un grupo específico de beneficiarios. Las autoridades federales organizaron el reparto con base en la letra inicial del apellido paterno de cada titular registrado en el padrón. Las personas que cobran este miércoles 28 de enero son:

  • W
  • X
  • Y
  • Z

Este último día del calendario mensual permite que todos los inscritos en los programas sociales completen el retiro de su apoyo bimestral. Los beneficiarios deben acudir con su tarjeta del Bienestar vigente y una identificación oficial para realizar el trámite sin complicaciones en las sucursales bancarias.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios con el nuevo aumento?

La Secretaría del Bienestar ajustó los montos de todos los programas sociales para compensar el incremento inflacionario del 13%. Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia, confirmó que el aumento busca mantener el poder adquisitivo de las familias mexicanas más vulnerables. Los nuevos montos que reciben los beneficiarios son:

  • Pensión Adulto Mayor: $6,400 pesos
  • Pensión Mujeres Bienestar: $3,100 pesos
  • Pensión Personas con Discapacidad: $3,300 pesos
  • Pensión Madres Trabajadoras: $1,650 pesos

Estos recursos corresponden al primer bimestre de 2026 y representan un incremento significativo respecto al año anterior. Los beneficiarios pueden verificar que el depósito se refleje correctamente en su tarjeta antes de acudir a retirar el efectivo en ventanilla o cajero automático.

