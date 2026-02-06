¿Eres madre soltera? Así puedes recibir $9,900 pesos al año con el apoyo del Bienestar 2026

La crianza en México representa un desafío económico y social considerable, especialmente para aquellos hogares donde solo existe una figura de autoridad. Ante este panorama, el Gobierno de México mantiene activo el programa de Pensión para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras, el cual busca mejorar las condiciones de vida de infancias en situación de vulnerabilidad.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revelan que el 11% de los hogares mexicanos están encabezados por una sola persona, siendo en su gran mayoría mujeres quienes asumen la responsabilidad total, enfrentando a menudo desventajas económicas. Este apoyo social busca cerrar esa brecha de desigualdad.

Montos y beneficiarios: ¿Cuánto recibirás este 2026?

Para este ciclo 2026, el programa ha confirmado que el apoyo económico será de $1,650 pesos bimestrales. Esto se traduce en un ingreso total anual de $9,900 pesos por cada menor registrado que cumpla con las reglas de operación.

El subsidio está dirigido específicamente a niños y niñas desde su nacimiento hasta un día antes de cumplir los 4 años. Sin embargo, el programa es inclusivo: en casos donde el menor padezca alguna discapacidad certificada, la cobertura se extiende hasta un día antes de cumplir los 6 años de edad.

Lista de requisitos y documentos para el registro

Si deseas inscribirte en la próxima convocatoria, es fundamental que tengas tu expediente listo. El trámite solicita documentación tanto del tutor como del menor para validar la situación de vulnerabilidad y la carencia de seguridad social directa.

A continuación, te detallamos los documentos necesarios en original y copia:

Identificación oficial vigente: Puede ser de la madre, padre solo o tutor. Si el tutor es menor de edad, se acepta pasaporte o acta de nacimiento.

Puede ser de la madre, padre solo o tutor. Si el tutor es menor de edad, se acepta pasaporte o acta de nacimiento. Acta de nacimiento: Se requiere la de cada niño o niña que se desee inscribir.

Se requiere la de cada niño o niña que se desee inscribir. CURP : Clave Única de Registro de Población tanto de la madre/tutor como de cada menor.

Clave Única de Registro de Población tanto de la madre/tutor como de cada menor. Comprobante de domicilio: No debe tener una antigüedad mayor a 3 meses (luz, agua, teléfono, etc.).

No debe tener una antigüedad mayor a 3 meses (luz, agua, teléfono, etc.). Cartas de no afiliación: Documento crucial que acredite no estar afiliado al IMSS ni al ISSSTE. Este trámite se realiza en los portales web de cada institución (los tutores están exentos de este punto).

Documento crucial que acredite no estar afiliado al IMSS ni al ISSSTE. Este trámite se realiza en los portales web de cada institución (los tutores están exentos de este punto). Certificado médico (solo casos específicos): Para menores con discapacidad no visible, se debe presentar un certificado original de una institución pública de salud o de un médico con cédula de especialista.

Las autoridades del Bienestar anunciarán próximamente las fechas exactas para la recepción de documentos, por lo que se recomienda tener los papeles actualizados para agilizar el proceso.