Pasaporte mexicano: Eliminan un requisito clave tras fallo y facilitan el trámite para este grupo de personas

Un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (CSJN) transformó las reglas del pasaporte mexicano al eliminar un requisito clave que impedía a ciertos ciudadanos tramitar su documento. La resolución facilita el trámite para estas personas y alinea el proceso con los estándares internacionales de derechos humanos.

El Pleno del Máximo Tribunal determinó, con ocho votos a favor, que las restricciones fotográficas del pasaporte vulneraban la libertad de culto. La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá ahora ajustar su práctica administrativa y respetar las expresiones religiosas de los solicitantes durante la toma oficial de la imagen.

El requisito clave que eliminaron desde la Justicia para el pasaporte mexicano

Dos mujeres, una en Chihuahua y otra en CDMX, iniciaron una batalla legal al recibir la negativa de funcionarios de la SRE por portar velo islámico en la fotografía del pasaporte, exigencia que el tribunal calificó como injustificada e inflexible.

El fallo determinó que la exigencia resultaba inflexible e injustificada cuando afectaba la libertad de culto. Ministros señalaron que los rasgos faciales visibles permiten reconocer a la persona sin vulnerar derechos fundamentales durante el trámite del documento oficial en México.

La resolución ordena a la Secretaría de Relaciones Exteriores aplicar el reglamento con enfoque de derechos humanos. Funcionarios deberán permitir prendas como el hiyab siempre que frente, ojos, nariz, boca y mentón queden visibles en la imagen oficial del pasaporte.

Desde ahora se respetará la libertad de culto a la hora de tramitar el pasaporte mexicano. |Getty Images

¿A qué personas les faicilita el trámite este fallo?

El cambio beneficia a personas que profesan religiones que requieren cubrir la cabeza como parte de su identidad. Mujeres musulmanas que usan hiyab ya no deberán retirarlo para la fotografía si el rostro permanece completamente visible durante la solicitud oficial.

También favorece a quienes antes enfrentaban negativas por criterios estrictos aplicados por funcionarios en oficinas de pasaportes. La sentencia reconoce su derecho a mantener prácticas religiosas sin elegir entre su fe y el acceso al documento de viaje oficial vigente.

El resto de requisitos para obtener el pasaporte se mantiene sin cambios, como acreditar nacionalidad e identidad con documentos oficiales vigentes. Las autoridades piden acta de nacimiento, identificación con fotografía y firma, así como cumplir con la cita programada previa.