CURP Biométrica para migrantes en México: estas son las personas que deben tramitarla y qué requisitos necesitan
¡Atención migrantes! La CURP Biométrica también es obligatoria para estas personas en México.
La CURP Biométrica impulsa un nuevo documento de identidad que impacta en trámites cotidianos. En las últimas horas, se confirmó que también aplica a migrantes en México, aclarando las personas que deben tramitarla y los requisitos excluyentes.
El registro incorpora tecnología biométrica y cambia la forma de acreditar identidad ante autoridades. La medida afecta a nacionales y extranjeros con estancia regular, quienes requieren información clara para cumplir plazos, evitar rechazos y realizar gestiones administrativas sin contratiempos legales ni retrasos innecesarios frecuentes hoy.
¿Quiénes deben tramitar la CURP Biométrica?
El nuevo documento es obligatorio para ciudadanos mexicanos y extranjeros con estancia legal en el territorio nacional. La medida busca unificar el sistema de identificación y garantizar que todas las personas realicen sus trámites con un respaldo biométrico que evite duplicidades y fraudes.
Personas obligadas a tramitar la CURP Biométrica:
- Mexicanos por nacimiento o naturalización
- Extranjeros con residencia temporal o permanente vigente
- Migrantes con documentos migratorios autorizados por el Instituto Nacional de Migración
- Menores de edad nacidos en México o con residencia legal
Los menores deben acudir con su padre, madre o tutor legal debidamente acreditado. El acompañante presenta documentación que valida el parentesco y asume la responsabilidad del trámite ante las autoridades del Registro Nacional de Población, institución encargada de emitir este documento oficial.
Requisitos para tramitar la CURP Biométrica
Las autoridades establecieron una lista de documentos necesarios para realizar el trámite de forma exitosa. Cada solicitante debe presentar papeles actualizados y vigentes que demuestren su identidad, nacionalidad y residencia en el país de manera legal y comprobable.
Documentos necesarios para obtener la CURP Biométrica:
- Acta de nacimiento certificada y actualizada
- Identificación oficial vigente (credencial INE, pasaporte o documento migratorio para extranjeros)
- CURP tradicional validada ante el RENAPO
- Comprobante de domicilio reciente con antigüedad máxima de tres meses
- Correo electrónico activo
- En caso de menores: documentación que acredite el vínculo familiar
El proceso inicia en febrero de 2026 y resulta indispensable para gestiones bancarias, educativas, laborales y de salud. La autoridad responsable habilitará módulos de atención en todo el territorio para facilitar el acceso a la población mexicana y extranjera con residencia legal.
