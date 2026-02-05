CURP Biométrica para migrantes en México: estas son las personas que deben tramitarla y qué requisitos necesitan

La CURP Biométrica impulsa un nuevo documento de identidad que impacta en trámites cotidianos. En las últimas horas, se confirmó que también aplica a migrantes en México, aclarando las personas que deben tramitarla y los requisitos excluyentes.

El registro incorpora tecnología biométrica y cambia la forma de acreditar identidad ante autoridades. La medida afecta a nacionales y extranjeros con estancia regular, quienes requieren información clara para cumplir plazos, evitar rechazos y realizar gestiones administrativas sin contratiempos legales ni retrasos innecesarios frecuentes hoy.

¿Quiénes deben tramitar la CURP Biométrica?

El nuevo documento es obligatorio para ciudadanos mexicanos y extranjeros con estancia legal en el territorio nacional. La medida busca unificar el sistema de identificación y garantizar que todas las personas realicen sus trámites con un respaldo biométrico que evite duplicidades y fraudes.

Personas obligadas a tramitar la CURP Biométrica:

Mexicanos por nacimiento o naturalización

Extranjeros con residencia temporal o permanente vigente

Migrantes con documentos migratorios autorizados por el Instituto Nacional de Migración

Menores de edad nacidos en México o con residencia legal

Los menores deben acudir con su padre, madre o tutor legal debidamente acreditado. El acompañante presenta documentación que valida el parentesco y asume la responsabilidad del trámite ante las autoridades del Registro Nacional de Población, institución encargada de emitir este documento oficial.

Las personas migrantes en México que deben tramitar la CURP Biométrica. |Canva

Requisitos para tramitar la CURP Biométrica

Las autoridades establecieron una lista de documentos necesarios para realizar el trámite de forma exitosa. Cada solicitante debe presentar papeles actualizados y vigentes que demuestren su identidad, nacionalidad y residencia en el país de manera legal y comprobable.

Documentos necesarios para obtener la CURP Biométrica:

Acta de nacimiento certificada y actualizada

Identificación oficial vigente (credencial INE, pasaporte o documento migratorio para extranjeros)

CURP tradicional validada ante el RENAPO

Comprobante de domicilio reciente con antigüedad máxima de tres meses

Correo electrónico activo

En caso de menores: documentación que acredite el vínculo familiar

El proceso inicia en febrero de 2026 y resulta indispensable para gestiones bancarias, educativas, laborales y de salud. La autoridad responsable habilitará módulos de atención en todo el territorio para facilitar el acceso a la población mexicana y extranjera con residencia legal.