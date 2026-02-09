No llevar licencia de conducir ahora sale más caro en Jalisco: este es el nuevo costo de la multa desde febrero 2026

Circular sin documentos vigentes implica sanciones mayores desde febrero, ya que la licencia de conducir , el nuevo costo de multas y las reglas en Jalisco cambiaron. Autoridades locales ajustaron montos y recordaron la obligación de portar identificación oficial al manejar vehículos en calles y carreteras estatales.

Conductores enfrentan ajustes económicos que impactan el bolsillo y obligan mayor atención a normas viales. Las sanciones suben conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente y las autoridades recomiendan prevenir gastos, cumplir requisitos y mantener documentos actualizados en todo momento para evitar multas y contratiempos innecesarios frecuentes.

¿Cuánto cuesta la multa por no llevar la licencia de conducir en Jalisco?

Desde febrero, no portar la licencia de conducir genera sanción estatal calculada entre una y cinco UMAs vigentes. Con el ajuste a 117.31 pesos por unidad, el monto total oscila entre 117.31 y 586.55 pesos en Jalisco para conductores infractores.

El valor específico depende del criterio de la autoridad estatal y del contexto de la infracción. La falta administrativa se clasifica como omisión documental, por lo que portar identificación vigente reduce riesgos y evita sanciones económicas adicionales para conductores locales.

Autoridades estatales refuerzan operativos de revisión en calles y carreteras para verificar documentación obligatoria. El incremento reciente busca incentivar cumplimiento de normas viales y fomentar responsabilidad, pues circular sin licencia representa falta que genera sanción económica inmediata para conductores tapatíos.

Las multas por no llevar la licencia de conducir contigo pueden llegar a los casi 600 pesos.|Getty Images

Costo para tramitar la licencia de conducir en Jalisco en 2026

Para obtener la licencia por primera vez, personas deben presentar CURP impresa, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio reciente. También resulta necesario acreditar mayoría de edad y, en casos específicos, constancia de curso vial o certificado médico reciente válido.

Licencia nueva para automovilista : 913 pesos

: 913 pesos Licencia nueva para chofer : 1,030 pesos

: 1,030 pesos Refrendo para automovilista : 766 pesos

: 766 pesos Refrendo para chofer: 913 pesos

Los costos oficiales para tramitar o refrendar el documento varían según tipo de conductor y servicio solicitado. El pago correspondiente permite contar con identificación vigente y facilita cumplimiento de obligaciones viales en todo el estado durante este año en curso.