La multa por no llevar cinturón de seguridad en Jalisco aumentó y ya está en vigor

A partir de febrero de 2026, los conductores y propietarios de vehículos en Jalisco deben prestar mayor atención a las normas de seguridad vial, no solo por protección, sino por el impacto directo que tendrán en su economía. Con la actualización anual de los valores de referencia económica en México, las sanciones por infringir la Ley de Movilidad y Transporte del Estado han sufrido un ajuste al alza que ya es efectivo .

El no utilizar el cinturón de seguridad se mantiene como una de las infracciones más vigiladas por las autoridades viales, dado que es la herramienta principal para salvar vidas en accidentes. Sin embargo, muchos conductores desconocen que la sanción no aplica únicamente para quien maneja, sino que se extiende a todos los ocupantes del vehículo, incluidos quienes viajan en la parte trasera.

¿Cuánto pagarás de multa en Jalisco este 2026?

El incremento en el costo de las multas no responde a un cambio arbitrario en el reglamento local, sino a la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estableció que, para este año, el valor diario de la UMA es de $117.31 pesos.

De acuerdo con el artículo 174 de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, la sanción económica para quienes omitan el uso de este dispositivo de seguridad se calcula entre 10 y 30 veces el valor de dicha unidad.

Por lo tanto, si un agente vial detecta la falta, los montos que deberás pagar quedan de la siguiente manera:

Monto mínimo: $1,173.10 pesos.

$1,173.10 pesos. Monto máximo: $3,519.30 pesos.

Es vital aclarar que el Artículo 183 de la misma ley especifica que la sanción recae sobre el conductor o el propietario del auto si los acompañantes no llevan puesto el cinturón o lo usan de forma incorrecta. Esto significa que es responsabilidad del chofer asegurarse de que todos los pasajeros cumplan con la norma antes de arrancar.

No solo en las carreteras: el cinturón de seguridad se debe utilizar de forma obligatoria en tramos cortos o dentro de la ciudad.|@GN_Carreteras | X

Reglas de uso correcto para evitar sanciones y riesgos

Más allá del golpe al bolsillo, la insistencia de las autoridades radica en la estadística. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el uso adecuado de este dispositivo reduce en un 50% el riesgo de muerte para los ocupantes de los asientos delanteros y disminuye el peligro hasta en un 75% para quienes viajan atrás.

Para que la autoridad no tenga motivos para infraccionarte y, sobre todo, para garantizar que el mecanismo funcione en caso de un siniestro, debes seguir estos lineamientos técnicos:

Sin holguras: La cinta debe ir bien ajustada al cuerpo, sin dobleces y abrocharse firmemente.

La cinta debe ir bien ajustada al cuerpo, sin dobleces y abrocharse firmemente. Posición de la cinta superior: Debe pasar por el centro del hombro; nunca debe rozar el cuello ni la garganta.

Debe pasar por el centro del hombro; nunca debe rozar el cuello ni la garganta. Posición de la cinta inferior: Esta parte es crucial; debe cruzar sobre los huesos de la cadera (pelvis), nunca sobre el estómago o abdomen blando.

Esta parte es crucial; debe cruzar sobre los huesos de la cadera (pelvis), nunca sobre el estómago o abdomen blando. Estado físico: La tela no debe tener cortes, bordes deshilachados o desgaste visible.

La tela no debe tener cortes, bordes deshilachados o desgaste visible. Mujeres embarazadas: Es obligatorio su uso. La banda abdominal debe colocarse lo más bajo posible sobre las caderas para evitar presión sobre el vientre y proteger al bebé.

El cinturón está diseñado para mantener a los pasajeros en su sitio ante una desaceleración brusca o volcadura, trabajando en conjunto con las bolsas de aire. Utilizarlo en tramos cortos o dentro de la ciudad es tan obligatorio como hacerlo en carretera.