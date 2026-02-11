Subieron las multas en Jalisco: Así afecta al precio de la infracción por usar vidrios polarizados en 2026

Conductores en el estado enfrentan cambios recientes en multas en Jalisco que impactan el precio de infracción y el costo por usar vidrios polarizados en 2026, una medida que genera dudas entre automovilistas sobre montos, reglas vigentes y criterios de sanción para este año actual.

Autoridades estatales aplican sanciones con base en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Tránsito, la cual prohíbe ciertos recubrimientos en cristales. La medida genera inquietud por los montos vigentes, excepciones médicas y criterios oficiales actuales para conductores en todo Jalisco durante este periodo vigente.

¿De cuánto es la multa por usar vidrios polarizados en Jalisco?

En Guadalajara, circular con cristales polarizados implica sanción económica según el artículo 176. La multa equivale de una a cinco UMAs, referencia oficial que fija montos aplicables a conductores particulares y unidades de transporte público en todo el estado actualmente.

El valor diario de la UMA alcanza 117.31 pesos desde el 1 de febrero y rige hasta el 31 de enero de 2027. Con esa referencia, el precio de infracción oscila entre 117.5 y 587.5 pesos para cada caso detectado.

En Jalisco no existe porcentaje permitido para polarización, por lo que la decisión queda a criterio del oficial de Vialidad durante revisiones. Personas con padecimientos médicos pueden obtener permiso oficial para circular con recubrimientos autorizados en sus vehículos particulares registrados.

Aumento de las multas en 2025 por el uso de vidrios polarizados

Durante 2025 se registró aumento notable en sanciones por vidrios polarizados en Jalisco. Entre enero y octubre autoridades impusieron 12,060 multas, cifra que refleja vigilancia constante en calles y operativos de tránsito locales en varias zonas urbanas principales.

El promedio diario alcanzó 39 sanciones durante ese periodo, cifra superior al registro de 2024, cuando el promedio marcó 23 infracciones por día. Este incremento refleja mayor control vial y revisiones en puntos estratégicos urbanos por parte de autoridades estatales.

El aumento de multas en Jalisco influye en la percepción ciudadana sobre el cumplimiento de normas y la seguridad vial. Autoridades mantienen aplicación estricta de la ley, con sanciones sujetas al criterio del personal operativo en campo durante el 2026.