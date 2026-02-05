Veracruz está ofreciendo el cambio de placas con 50% de descuento para quienes realicen el trámite antes de esta fecha

Los automovilistas veracruzanos tienen una oportunidad única para renovar su documentación vehicular con importantes ahorros económicos. El gobierno estatal lanzó un programa de reemplacamiento que ofrece beneficios significativos, incluido un 50% de descuento en el cambio de placas para quienes actúen antes de que expire el plazo establecido en Veracruz.

La Secretaría de Finanzas y Planeación diseñó esta iniciativa para modernizar el padrón vehicular de 3.5 millones de unidades registradas en la entidad en busca de fortalecer la seguridad vial, ordenar el registro automotriz y garantizar certeza jurídica a los propietarios de vehículos en todo el territorio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fecha límite para obtener el 50% de descuento en el cambio de placas en Veracruz

El subsidio más atractivo del programa corresponde al 50% de descuento y aplica exclusivamente para quienes realicen el trámite antes del 30 de abril de 2026. La Secretaría de Finanzas establece este periodo como ventana preferencial para que los contribuyentes regularicen su situación vehicular con el mayor ahorro posible en el canje de placas.

Lo que debes saber sobre el cambio de placas.

El programa opera de manera obligatoria para automóviles, camiones, autobuses y remolques que circulan actualmente en el estado. Sin embargo, quedan exentos aquellos vehículos cuyas placas se emitieron entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, lo que reduce considerablemente el universo de unidades que deben cumplir con esta disposición oficial.

Los beneficios económicos del reemplacamiento también alcanzan a personas que adquieren vehículos nuevos, traen placas de otros estados o regularizarán su automóvil por primera vez. Esta ampliación del programa demuestra el compromiso gubernamental con apoyar la economía familiar mientras se moderniza el control vehicular en toda la entidad veracruzana.

Otros beneficios en trámites en Veracruz

El plan estatal contempla apoyos para contribuyentes con adeudos, con intención de facilitar la regularización y reducir cargas económicas acumuladas. Estos incentivos permiten ponerse al corriente y acceder al cambio de placas con mejores condiciones financieras para familias veracruzanas actualmente.

100% de subsidio en adeudos de Tenencia, Control Vehicular y accesorios correspondientes a 2020 y años anteriores.

99% de subsidio en recargos, multas y actualizaciones de los ejercicios 2021 al 2025, al ponerse al corriente.

100% de subsidio al Impuesto por Adquisición de Vehículos Automotores Usados.

99% de subsidio a los accesorios de dicho impuesto.

100% de subsidio en la reexpedición de la tarjeta de circulación, cuando se tramite de manera simultánea con el reemplacamiento.