Adiós al descuento del 50%: Veracruz aumentará el cambio de placas a partir de esta fecha

Autoridades estatales anuncian el cambio de placas en Veracruz y confirman el adiós al descuento del 50% a partir de esta fecha, medida que impacta a miles de conductores que deben cumplir con el trámite obligatorio durante 2026 para mantener su registro vehicular vigente ahora.

La medida forma parte del programa estatal para actualizar el padrón vehicular, fortalecer la seguridad vial y ofrecer certeza jurídica a propietarios. El ajuste en costos aplicará durante el año y marcará nuevas condiciones para quienes necesiten regularizar su unidad en Veracruz este 2026 ahora.

Veracruz aumenta el costo del cambio de placas tras vencer el descuento del 50% en esta fecha

La Secretaría de Finanzas y Planeación arranca el programa de reemplacamiento para los 3.5 millones de vehículos registrados en territorio veracruzano. El objetivo central consiste en actualizar el padrón vehicular, reforzar la seguridad vial y garantizar certeza jurídica a todos los propietarios de automóviles en la entidad.

El canje de placas tiene un precio oficial de 1,655 pesos, mientras el alta vehicular cuesta 1,380 pesos sin ningún tipo de beneficio. Con el descuento del 50% vigente hasta el 30 de abril, los usuarios pagan solamente 720 pesos por el reemplacamiento y 600 pesos por el alta de placas.

A partir del 1 de mayo, el estado retira el estímulo fiscal más atractivo y ofrece una reducción del 30% válida hasta junio. Quienes realicen el trámite en ese periodo pagarán montos intermedios antes de enfrentar las tarifas completas en la segunda mitad del año 2026, según establece el programa oficial.

En Veracruz se puede obtener el cambio de placas con un 50% de descuento. |Getty Images / Canva Pro

Oficinas autorizadas para tramitar el reemplacamiento vehicular en Veracruz

El gobierno estatal habilitó oficinas específicas en diversos municipios para atender la demanda del programa de reemplacamiento durante todo el año. La Sefiplan busca facilitar el acceso al trámite en las principales ciudades y regiones de Veracruz, con módulos distribuidos estratégicamente en el territorio para evitar saturación.

Inicialmente, el programa arrancó con módulos en las localidades más pobladas y con mayor concentración de vehículos registrados. Desde el 12 de enero, las autoridades sumaron 11 dependencias adicionales para ampliar la cobertura y permitir que más ciudadanos cumplan con esta obligación fiscal de manera oportuna.

Oficinas iniciales de reemplacamiento:

Pánuco

Álamo Temapache

Tuxpan

Poza Rica

Martínez de la Torre

Xalapa Norte y Xalapa Sur

Orizaba

Córdoba

Boca del Río

Tierra Blanca

Cosamaloapan

Acayucan

San Andrés Tuxtla

Coatzacoalcos

Minatitlán

Las Chopas

Nuevas oficinas incorporadas:

Tantoyuca

Papantla

Perote

Coatepec

Huatusco

Misantla

Alto Lucero

Actopan

Lerdo de Tejada

Juan Rodríguez Clara