Lo que todos se preguntan en México: ¿Es realmente obligatoria la CURP biométrica para migrantes y cuándo te la pedirán?

En todo el país surge una duda constante sobre la CURP Biométrica para migrantes y cuándo te la pedirán en trámites oficiales, ante cambios legales que generan inquietud social y preguntas frecuentes en comunidades extranjeras que viven en México hoy y buscan respuestas claras ahora.

Autoridades federales promueven un documento con datos biométricos que busca reforzar identidad, prevenir fraudes y facilitar gestiones públicas y privadas. La medida genera interés entre extranjeros residentes, quienes desean conocer alcances, requisitos y efectos reales en su situación cotidiana dentro del país en el presente.

¿Es realmente obligatoria la CURP Biométrica para los migrantes?

La CURP Biométrica no es obligatoria para migrantes ni población general según disposiciones actuales. La ley reconoce este documento como medio nacional de identificación, aunque su uso pleno tendrá aplicación gradual dentro de dependencias públicas y privadas en todo México.

Personas extranjeras con estancia regular pueden continuar con la Constancia Temporal de CURP para extranjeros, válida en trámites esenciales. Este registro permite acceso a servicios básicos y procesos administrativos sin exigencia inmediata del formato biométrico oficial en territorio nacional vigente.

El artículo 91 Bis de la Ley General de Población señala que integrará datos biométricos como huellas y reconocimiento facial. Su adopción progresiva podría limitar acceso a trámites futuros si personas migrantes no realizan el registro en etapas posteriores oficiales.

Los migrantes en México deben solicitar la CURP Biométrica|Getty Images

¿Cuándo te la pedirán?

Autoridades prevén que el documento se solicite de forma más amplia a partir de febrero de 2026 en gestiones oficiales. Migrantes con residencia legal deberán presentarlo para trámites administrativos, identificación institucional y procesos ante entidades públicas y privadas del país.

El registro aplicará para personas mexicanas y extranjeras con documentos migratorios vigentes, incluidos menores de edad acompañados por madre, padre o tutor legal. La autoridad pedirá acreditación de identidad y parentesco durante el proceso de inscripción en oficinas oficiales correspondientes.

Aunque no existen sanciones actuales por no contar con este documento, su ausencia podría complicar trámites en el mediano plazo. Migrantes deberán anticipar el registro para evitar obstáculos al solicitar servicios públicos, empleo formal o gestiones privadas en México después.