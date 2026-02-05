Ya rige la CURP Biométrica obligatoria en Ecatepec: ¿dónde tramitarla gratis?

Los habitantes de Ecatepec ya pueden acceder a la CURP Biométrica gratis en distintos módulos habilitados por el Registro Nacional de Población. Este nuevo documento oficial incorpora huellas dactilares y fotografía, lo cual permite su uso como comprobante de identidad en trámites gubernamentales y representa un avance en la identificación ciudadana.

El proceso de Clave Única de Registro de Población en el municipio de Edomex es presencial y sin costo alguno, ya que requiere la captura directa de datos biométricos.

Módulos para tramitar la CURP Biométrica en Ecatepec

El municipio de Ecatepec cuenta con seis puntos de atención autorizados donde los ciudadanos pueden realizar el trámite de manera gratuita. Cada módulo opera en horarios específicos de lunes a viernes, por lo que se recomienda acudir en el horario establecido para evitar contratiempos o esperas innecesarias.

Ubicaciones disponibles:

San Cristóbal: Emilio Carranza s/n, plaza catedral 1er piso | Lunes a Viernes 08:30 a 15:00 horas

Los módulos se distribuyen en diferentes zonas del municipio para facilitar el acceso a los residentes. Es importante verificar la dirección completa antes de acudir y considerar que algunos módulos tienen horarios distintos, especialmente el ubicado en Guadalupe Victoria, que cierra más temprano que los demás puntos de atención.

Desde febrero, la CURP Biométrica es obligatoria en el territorio. |Canva

Requisitos para tramitarla en este municipio de Edomex

La documentación necesaria debe presentarse en original y vigente para completar el proceso de forma exitosa. Los ciudadanos deben reunir todos los requisitos antes de acudir al módulo elegido, pues la falta de algún documento impide la realización del trámite y obliga a regresar en otra ocasión.

Documentos indispensables:

Identificación oficial vigente

CURP tradicional certificada

Acta de nacimiento (únicamente para personas de 0 a 18 años)

Comprobante de domicilio

Correo electrónico vigente

Acompañamiento de madre, padre o tutor para menores de edad

Las autoridades verifican cada documento en el momento de la captura biométrica para garantizar la autenticidad de la información. Es fundamental que los menores de edad acudan con su madre, padre o tutor legal, pues sin este acompañamiento no se puede completar el registro en ninguno de los módulos habilitados en Ecatepec.