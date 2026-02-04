¿Por qué es obligatorio tramitar la CURP biométrica y qué pasa si no lo haces?
Desde febrero de 2026, la CURP biométrica será clave para realizar trámites oficiales en México.
La CURP biométrica entró en vigor como documento obligatorio en México a partir del 1 de febrero de 2026, después de la aprobación de la Ley General de Población por parte de la Cámara de Diputados. Esta nueva versión incorpora huellas digitales, reconocimiento facial, registro de iris y firma digital, con el objetivo de reforzar la seguridad en la identificación de las personas y evitar fraudes, duplicidades o suplantación de identidad en registros oficiales.
Qué es la CURP biométrica y por qué es obligatoria en México
El Registro Nacional de Población (RENAPO) explicó que la CURP biométrica sustituirá de forma progresiva a la versión tradicional, ya que permitirá unificar los registros de identidad y mejorar la verificación de datos personales tanto en instituciones públicas como privadas. El objetivo es agilizar trámites y fortalecer la protección de la información personal.
En qué trámites te pedirán la CURP biométrica
De acuerdo con el RENAPO y el Registro Civil, este documento será exigido para varias gestiones, entre las que destacan:
- Apertura de cuentas bancarias
- Inscripción y permanencia en programas sociales
- Renovación y expedición de pasaportes
- Trámites en servicios de salud y educación
- Procedimientos legales y administrativos en dependencias públicas y privadas
El trámite se realiza de forma presencial en módulos autorizados, donde se capturan los datos biométricos con documentos oficiales.
Qué pasa si no tramitas la CURP biométrica
Aunque las autoridades aclararon que no habrá multas ni sanciones económicas por no realizar el trámite, sí habrá consecuencias prácticas. No contar con la CURP biométrica implicará:
- Limitaciones para realizar trámites legales, administrativos, bancarios, educativos y de salud
- Imposibilidad de acceder a servicios esenciales o completar procesos oficiales
- Dificultades para acreditar identidad ante autoridades
- Exclusión de trámites digitales y automatizados
