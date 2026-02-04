¿Por qué es obligatorio tramitar la CURP biométrica y qué pasa si no lo haces?

La CURP biométrica entró en vigor como documento obligatorio en México a partir del 1 de febrero de 2026, después de la aprobación de la Ley General de Población por parte de la Cámara de Diputados. Esta nueva versión incorpora huellas digitales, reconocimiento facial, registro de iris y firma digital, con el objetivo de reforzar la seguridad en la identificación de las personas y evitar fraudes, duplicidades o suplantación de identidad en registros oficiales.

Qué es la CURP biométrica y por qué es obligatoria en México

El Registro Nacional de Población (RENAPO) explicó que la CURP biométrica sustituirá de forma progresiva a la versión tradicional, ya que permitirá unificar los registros de identidad y mejorar la verificación de datos personales tanto en instituciones públicas como privadas. El objetivo es agilizar trámites y fortalecer la protección de la información personal.

En qué trámites te pedirán la CURP biométrica

De acuerdo con el RENAPO y el Registro Civil, este documento será exigido para varias gestiones, entre las que destacan:

Apertura de cuentas bancarias

Inscripción y permanencia en programas sociales

Renovación y expedición de pasaportes

Trámites en servicios de salud y educación

Procedimientos legales y administrativos en dependencias públicas y privadas

El trámite se realiza de forma presencial en módulos autorizados, donde se capturan los datos biométricos con documentos oficiales.

Qué pasa si no tramitas la CURP biométrica

Aunque las autoridades aclararon que no habrá multas ni sanciones económicas por no realizar el trámite, sí habrá consecuencias prácticas. No contar con la CURP biométrica implicará:

Limitaciones para realizar trámites legales, administrativos, bancarios, educativos y de salud

Imposibilidad de acceder a servicios esenciales o completar procesos oficiales

Dificultades para acreditar identidad ante autoridades

Exclusión de trámites digitales y automatizados



