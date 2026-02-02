CURP Biométrica en Monterrey: Estos son los requisitos y módulos disponibles para tramitarla

El registro de identidad avanza en el país con la llegada de la CURP Biométrica , un trámite que ya inicia en monterrey y despierta interés ciudadano por conocer requisitos y módulos disponibles para tramitarla ante autoridades locales y federales responsables del nuevo documento oficial nacional.

Autoridades federales impulsan este documento obligatorio desde febrero de 2026, por lo que especialistas recomiendan anticipar el trámite presencial y gratuito, que integra datos personales y biométricos, para evitar saturación en oficinas públicas de Nuevo León durante los primeros meses de aplicación oficial estatal nacional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Requisitos para obtener la CURP Biométrica en Monterrey

Todas las personas deben acudir personalmente al módulo oficial de la CURP Biométrica de Monterrey , ya que el proceso incluye la captura de datos biométricos que requieren la presencia física del solicitante. No existe la posibilidad de realizar este trámite en línea ni mediante representante legal, salvo en el caso de menores de edad, quienes deben asistir con un tutor.

Documentos obligatorios:

Acta de nacimiento original

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional)

En caso de menores: identificación del padre, madre o tutor

Los datos biométricos que se capturan son huellas dactilares de ambas manos, fotografía digital actualizada y escaneo completo del iris. Este registro quedará almacenado en la base de datos nacional y servirá para validar la identidad del portador en cualquier trámite futuro, tanto en dependencias públicas como en instituciones privadas autorizadas.

Los requisitos indispensables para tramitar la CURP Biométrica.|Getty Images

Módulos habilitados en Monterrey para tramitar la CURP Biométrica

La capital de Nuevo León cuenta con espacios estratégicos que facilitan el acceso al trámite para residentes de distintas zonas de la ciudad. Estos centros operan en horarios regulares de oficina y están equipados con la tecnología necesaria para realizar la captura biométrica de forma segura y eficiente.

Módulos oficiales:

Módulo Pabellón Ciudadano – Registro Civil del Estado de Nuevo León: Calle Washington 2000 Oriente, Colonia Obrera, C.P. 64010. Horario: lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas

Calle Washington 2000 Oriente, Colonia Obrera, C.P. 64010. Horario: lunes a viernes, de 08:00 a 17:00 horas Trámites CURP – Centro de Monterrey: Avenida Cuauhtémoc 143, Centro, C.P. 64000. Calificación de 4.5 estrellas en reseñas

El primer módulo se ubica cerca del Parque Fundidora y es el centro administrativo principal del estado, donde se concentran la mayoría de trámites estatales. El segundo representa una alternativa práctica para quienes trabajan o residen en el centro histórico de la ciudad y buscan menor tiempo de traslado.