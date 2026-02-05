La lista de descuentos en CDMX que siguen vigentes durante febrero 2026

Si se te pasó la fecha límite de enero para cumplir con tus obligaciones fiscales, no te preocupes. El Gobierno de la Ciudad de México mantiene activos varios beneficios fiscales durante febrero de 2026 para apoyar la economía de las familias capitalinas, permitiendo ahorros significativos en el pago de impuestos como el Predial, el suministro de agua y los derechos vehiculares.

Descuento en Predial y Agua: ¿Quiénes pagan menos?

Aunque el descuento mayor del 8% finalizó en enero, los contribuyentes que realicen el pago anual anticipado del Predial durante este mes todavía pueden acceder a una reducción del 5% en el monto total. Este beneficio aplica al cubrir los seis bimestres correspondientes a 2026 antes del 28 de febrero.

Además, existen tarifas preferenciales congeladas para sectores específicos de la población. Las personas que pertenezcan a grupos vulnerables podrán pagar una cuota fija bimestral de solo 68 pesos, siempre que el valor catastral de su inmueble no supere los 2.8 millones de pesos. Si la propiedad rebasa este valor, se aplicará un 30% de descuento sobre el impuesto a pagar.

Este beneficio, sumado al 50% de descuento en el pago de derechos por suministro de agua, está dirigido a:

Adultos mayores de 60 años (sin ingresos fijos y de escasos recursos).

Madres solteras, separadas o divorciadas que sean jefas de hogar.

Pensionados y jubilados (por invalidez, cesantía, vejez o riesgos de trabajo).

Personas con discapacidad permanente.

Viudas y huérfanos pensionados.

Tenencia 2026: aprovecha los beneficios que aún siguen vigentes en febrero. |Getty

Subsidio a la Tenencia 2026: Requisitos para exentar el pago

En materia de movilidad, el beneficio más buscado por los automovilistas sigue vigente hasta el 31 de marzo de 2026. Se trata del subsidio del 100% en la Tenencia, lo que significa que los propietarios solo deberán pagar el costo del Refrendo, el cual se estableció en 760 pesos para este año.

Para hacer válido este descuento, tu vehículo no debe exceder un valor factura de 638 mil pesos (con IVA incluido) en el caso de autos, o de 250 mil pesos para motocicletas.

Es indispensable cumplir con los siguientes requisitos para desbloquear el subsidio:

Ser residente de la Ciudad de México.

de la Ciudad de México. No tener adeudos de tenencia de años anteriores.

de años anteriores. Contar con Tarjeta de Circulación vigente con chip o haber realizado el pago para su renovación.

Para facilitar el cumplimiento, la Secretaría de Administración y Finanzas ha habilitado más de 8,800 puntos de cobro auxiliares, incluyendo bancos, farmacias, tiendas de conveniencia y departamentales. Asimismo, el trámite puede realizarse sin salir de casa a través de la app "Tesorería CDMX" o en su portal web oficial . Si prefieres atención presencial, los Kioscos de la Tesorería operan todos los días, incluidos festivos, de 9:00 a 20:00 horas.