El truco legal para hacer la verificación vehicular totalmente gratis en Jalisco este 2026

El Gobierno de Jalisco ha arrancado el año con el acelerador a fondo en materia fiscal y de movilidad. Recientemente se presentó de manera oficial el esquema para el Refrendo Vehicular 2026 , un trámite obligatorio que este año llega con una novedad que aliviará el bolsillo de muchos conductores: el pago de tu derecho anual incluye, sin costo adicional, el proceso de verificación vehicular.

Las autoridades estatales, encabezadas por la Secretaría de la Hacienda Pública y la Secretaría General de Gobierno, confirmaron que el objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales mediante incentivos reales, manteniendo los costos accesibles y premiando a quienes utilicen las plataformas digitales para realizar sus aportaciones durante el primer bimestre del año.

Costos oficiales y cómo obtener la verificación gratis

Para este 2026, la administración estatal ha decidido mantener tarifas fijas que buscan no afectar la economía familiar, combinándolas con una estrategia ambiental. Al cubrir el costo de tu refrendo, automáticamente desbloqueas el derecho a realizar tu verificación vehicular (un trámite obligatorio para evitar multas extemporáneas) sin tener que pagar extra por ella.

Según lo anunciado por Salvador Zamora, secretario General de Gobierno, y Luis García Sotelo, titular de la Hacienda Pública, los montos y beneficios quedan de la siguiente manera:

Automóviles, camionetas y tractocamiones: El costo es de $1,000 pesos .

El costo es de . Motocicletas: La tarifa se fija en 600 pesos .

La tarifa se fija en . Descuento por Pronto Pago: Si realizas tu trámite en línea durante enero y febrero, obtienes un 5% de descuento directo sobre el total.

Si realizas tu trámite durante enero y febrero, obtienes un directo sobre el total. Beneficio Adicional: El pago (ya sea digital o presencial) incluye el acceso a la verificación vehicular gratuita.

El llamado de las autoridades es claro: aprovechar la tecnología no solo ahorra dinero, sino tiempo. Carlos Arias Madrid, Jefe del Servicio Estatal Tributario (SET), destacó que el pago en línea se ha triplicado en comparación con el año pasado, lo que demuestra que los ciudadanos prefieren evitar las filas en las recaudadoras.

Descuentos en multas y fotoinfracciones

Si tienes pendientes de años anteriores o alguna infracción captada por cámara, este inicio de año es el momento ideal para regularizar tu situación. El paquete fiscal 2026 contempla reducciones significativas en adeudos vehiculares, diseñadas para que los contribuyentes puedan ponerse al día sin descapitalizarse.

Las promociones vigentes durante enero y febrero incluyen:

70% de descuento en diversos trámites vehiculares y recargos (sujeto a las condiciones específicas del adeudo).

en diversos trámites vehiculares y recargos (sujeto a las condiciones específicas del adeudo). 60% de descuento en fotoinfracciones y multas viales estatales si el pago se realiza a través de medios digitales.

en fotoinfracciones y multas viales estatales si el pago se realiza a través de medios digitales. 50% de descuento en las mismas multas si decides pagar de forma presencial en oficinas.

en las mismas multas si decides pagar de forma presencial en oficinas. Facilidades bancarias: Posibilidad de pago a meses sin intereses con tarjetas participantes.

Luis García Sotelo enfatizó que estos primeros meses del año son clave para "consolidar los ingresos" que permiten financiar obras y servicios, por lo que el gobierno está en "modo increíble" ofreciendo estas facilidades como reconocimiento al cumplimiento ciudadano.

Prórroga para el canje de placas y citas

Un tema que ha generado dudas es el reemplacamiento. Si pagaste tu refrendo en 2025 pero no realizaste la sustitución de placas obligatoria, el gobierno ha extendido un periodo de gracia para que puedas hacerlo sin contratiempos.

Aquí te detallamos las condiciones para finalizar este trámite:

Periodo de Prórroga: El canje gratuito de placas se extiende durante enero, febrero y marzo de 2026 .

El canje gratuito de placas se extiende durante . Orden de atención: Se seguirá un calendario establecido por terminación de placa para evitar aglomeraciones en los módulos.

Se seguirá un establecido por para evitar aglomeraciones en los módulos. Excepción por cumplimiento: Si ya cuentas con tu comprobante de verificación (aprobado o no aprobado), puedes agendar tu cita para el cambio de placas sin importar la terminación de tu matrícula, dándote prioridad en el sistema.

La respuesta de los jaliscienses ha sido positiva. Tan solo en la primera semana de enero, la recaudación alcanzó los 188 millones de pesos, lo que representa un incremento del 12.23% respecto al mismo periodo del año anterior. Esto refleja la confianza en un modelo que, según las autoridades, busca recaudar con "sensibilidad social".