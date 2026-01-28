Los cinco días de febrero para el trámite del Servicio Militar; requisitos del reclutamiento

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) anunció las fechas oficiales para la fase de reclutamiento del Servicio Militar Nacional (SMN) correspondiente a 2026. El proceso permite a jóvenes mexicanos cumplir con esta obligación constitucional de forma ordenada y gratuita.

La dependencia informó que el reclutamiento se realizará de manera presencial en Juntas Municipales de Reclutamiento y alcaldías, con horarios definidos y reglas claras. La autoridad militar reiteró que no existen trámites en línea ni intermediarios.

Cada año, jóvenes mexicanos cumplen con su deber constitucional, al realizar su Servicio Militar Nacional.



Recuerda que durante el mes de enero y los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2026, el Servicio Militar Nacional se encuentra en su fase de reclutamiento, durante… pic.twitter.com/PCgPCG2XmP — @Defensamx (@Defensamx1) January 27, 2026

¿Cuándo se realiza el reclutamiento en 2026?

El proceso de reclutamiento se lleva a cabo durante:



Todos los sábados y domingos del mes de enero de 2026

Los días 7, 8, 14, 15, 21 y 22 de febrero de 2026 (correspondientes a los dos primeros fines de semana de febrero)

En estas fechas, los puestos de recepción están abiertos en las Juntas Municipales de Reclutamiento o Alcaldías más cercanas a tu domicilio. El horario habitual es de 08:00 a 13:00 horas.

¿Quiénes deben presentarse?

Jóvenes mexicanos (hombres) que obtuvieron bola blanca, azul o negra en el sorteo (incluyendo a quienes no asistieron, considerados bola blanca)

mexicanos que obtuvieron bola blanca, azul o negra en el sorteo Mujeres mexicanas mayores de 18 años que deseen participar de forma voluntaria

mexicanas mayores de 18 años que deseen participar de forma voluntaria Remisos (quienes no han cumplido el trámite en años anteriores)

Documentos necesarios para entregar

Los interesados deben presentar:



Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional (ya tramitada)

Acta de nacimiento

Identificación oficial con fotografía (INE, pasaporte, etc.)

CURP (Clave Única de Registro de Población)

La Defensa Nacional subrayó que el trámite es gratuito y solo válido en juntas oficiales.

¿Qué sigue después del reclutamiento?

Los jóvenes encuadrados recibirán adiestramiento en dos escalones de 13 sesiones sabatinas cada uno durante 2026.

La liberación de la cartilla se realizará en diciembre del mismo año.

¿Por qué se debe hacer el servicio militar?

El Servicio Militar es obligatorio por mandato constitucional y fortalece la formación cívica y disciplinaria.

Además, brinda conocimientos básicos de protección civil y apoyo a la sociedad.

