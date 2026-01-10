Tiempo de espera para recibir el pasaporte mexicano tras tramitarlo en 2026

Si estás pensando en viajar al extranjero este 2026, uno de los trámites más importantes que debes considerar es cuánto tiempo tardarás en recibir tu pasaporte mexicano una vez que lo solicites.

En adn Noticias te presentamos todos los detalles sobre este trámite. El pasaporte mexicano es un documento oficial de viaje que acredita la nacionalidad e identidad de un mexicano ante autoridades extranjeras, permitiéndole salir del país y entrar a otros, siendo un requisito para viajes internacionales y prueba de ciudadanía. Es expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y es un documento electrónico con altas medidas de seguridad.

¿Cuánto tiempo tarda la SRE en darme el pasaporte en 2026?

Entrega inmediata. Al tramitar el pasaporte en México y cumplir con todos los requisitos, existe la posibilidad de recibirlo el mismo día de la cita, siempre que tu documentación esté completa y no haya contratiempos.

Para quienes realizan el trámite directamente en las oficinas de emisión de pasaporte dentro de México, el documento se entrega, por lo general, el mismo día tras completar la cita. Durante el proceso se capturan los datos biométricos (fotografía, huellas y lectura de iris) y, una vez aprobado el pago de derechos y la verificación de datos, puedes salir ese mismo día con tu pasaporte en mano. El proceso es sencillo y rápido.

Es por ello que las autoridades recomiendan:



Agendar tu cita con anticipación

Llegar a tiempo el día de la cita para evitar perder tu turno

Verificar que todos tus documentos estén en regla (identificación oficial, acta de nacimiento, comprobante de pago y confirmación de cita).

Tiempos estándar en consulados y embajadas

En caso de tramitar el pasaporte en el extranjero, como en las Embajadas o consulados fuera de México , el tiempo de entrega generalmente puede ser mayor. En varias representaciones se estima que el documento es entregado en un plazo de aproximadamente 30 a 45 días naturales.

