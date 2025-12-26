Miles de litros de agua desperdiciados por mega fuga en la GAM, escalera parece cascada

Una enorme y descontrolada fuga de agua se reporta en la calle Manuel M. Flores entre Alfredo Uruchurtu y Moisés Sáenz, colonia Ampliación Gabriel Hernández, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM) desde la madrugada de este viernes 26 de diciembre.

Debido a gran cantidad de suministro que se está derramando, las escaleras peatonales parecen una cascada artificial, la cual ya afecta el libre tránsito de los vecinos del lugar.

Seguiagua repara megafuga de agua sobre Periférico Oriente

Litros de agua desperdiciados en la CDMX

En las imágenes tomadas por el equipo de adn Noticias se puede observar cómo el agua cae fuera de control por las escaleras, por lo que los habitantes hacen un llamado desesperado a las autoridades a reparar lo más pronto posible para que no se siga desperdiciando el vital líquido.

Hasta el momento no se ha reportado la presencia del personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, mientras que internautas lamentan esta situación, pues aunque si bien la Ciudad de México no reporta escasez tras las constantes lluvias, no se debe desperdiciar de esta manera.

Otras fugas de agua en la CDMX hoy

La madrugada de este viernes se registró una fuga de agua potable en la calle Belgas y Camino a Santa Fe, en la colonia Paraíso, alcaldía Álvaro Obregón.

Ante el desperdicio del líquido, locatarios y vecinos aprovecharon para llenar recipientes y utilizar el agua en el riego de camellones, así como para la limpieza de banquetas.

Se espera que en las próximas horas la autoridad correspondiente acuda al lugar para realizar los trabajos de reparación y evitar que continúe la fuga.

