Se acabó la tregua; así aplicará el Hoy No Circula y las nuevas multas en el Edomex este 2026

A partir del jueves 1 de enero de 2026, el programa Hoy No Circula en el Estado de México (Edomex) dejará su etapa de socialización y comenzará a aplicarse con sanciones en 22 municipios, como parte de una estrategia para reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire en el Valle de México.

Hasta ahora, aunque el esquema ya operaba en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT) y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST), no se imponían multas; sin embargo, el próximo año los automovilistas que incumplan las restricciones o no cuenten con verificación vehicular vigente podrán ser sancionados por autoridades de tránsito.

Municipios de Edomex donde se aplicará el Hoy No Circula en 2026

De manera oficial, el programa entra en operación plena en municipios de dos regiones clave del Edomex. En el Valle de Toluca se incluyen:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco, Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

En tanto, en la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco se suman: Almoloya del Río, Texcalyacac, Atizapán, Tianguistenco, Capulhuac y Xalatlaco.

Estas regiones se agregan completamente a la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), donde el Hoy No Circula ya opera desde hace años en municipios como Ecatepec, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli y Chalco, entre otros.

¿Cómo funcionan las restricciones?

Tal como en la CDMX, el Hoy No Circula en Edomex aplica de lunes a sábado, en un horario de 05:00 a 22:00 horas. Las limitaciones dependen del color de engomado y la terminación de placa:



Lunes : amarillo, placas 5 y 6

: amarillo, placas 5 y 6 Martes : rosa, placas 7 y 8

: rosa, placas 7 y 8 Miércoles : rojo, placas 3 y 4

: rojo, placas 3 y 4 Jueves : verde, placas 1 y 2

: verde, placas 1 y 2 Viernes: azul, placas 9 y 0

Los sábados, la restricción varía según si la placa es par o impar, además de que los vehículos con holograma 2 tienen limitaciones adicionales. Las placas foráneas también están sujetas al programa, especialmente en casos de contingencia ambiental o Doble Hoy No Circula .

Multas y vehículos exentos

Quedan exentos los autos con hologramas D, E, 0 y 00, así como ambulancias, patrullas, unidades de bomberos, transporte escolar y servicios funerarios.

Para el resto de los conductores, circular en día restringido implica una multa de 20 a 30 veces la UMA, equivalente actualmente a entre dos mil 262 y tres mil 394 pesos, aunque el monto podría ajustarse en 2026.

Ante este escenario, autoridades recomiendan verificar el vehículo a tiempo, respetar el calendario y mantener el automóvil en buenas condiciones para evitar sanciones y contribuir a una mejor calidad del aire.

