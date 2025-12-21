¡Aprovecha! Confirman descuento de 50% en el pago de agua con tarjeta INAPAM en 17 estados

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores ( INAPAM ) confirmó que durante 2025 se mantendrá un descuento de hasta 50% en el pago del recibo del agua, beneficio que aplica en 17 estados del país y que busca apoyar la economía de quienes cuentan con la tarjeta vigente del programa.

Por lo tanto, si tienes tarjeta INAPAM, no desaproveches esta oportunidad de ponerte al corriente con este pago de carácter obligatorio.

¿Qué descuento ofrece INAPAM en el recibo de agua en CDMX?

En la Ciudad de México, las personas adultas mayores con tarjeta INAPAM pueden acceder a un descuento de hasta 50% en el recibo del agua, siempre que cumplan con los criterios establecidos por el Sistema de Aguas de la CDMX. Este beneficio está dirigido principalmente a viviendas de uso habitacional y aplica a un solo inmueble.

Entre los requisitos para el descuento de agua para personas de la tercera edad en CDMX se encuentran:

Presentar la tarjeta INAPAM vigente

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Recibo del agua a nombre del beneficiario o del cónyuge

Es importante señalar que el descuento puede variar dependiendo del consumo registrado y del tipo de tarifa.

Estados en los que habrá descuento en el pago de agua con INAPAM

De acuerdo con la información oficial, el descuento agua INAPAM no es automático a nivel nacional, ya que depende de los convenios que cada entidad y organismo operador del agua tenga con el instituto. Por ello, es fundamental conocer qué estados participan, cuáles son los requisitos para el descuento del agua 2025 y cómo hacer válido el beneficio.

Aguascalientes

Chiapas

Coahuila

Colima

Estado de México

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Oaxaca

Puebla

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Zacatecas

En cada caso, los adultos mayores deben acudir directamente a las oficinas del organismo de agua local o consultar sus portales oficiales para conocer los requisitos específicos, fechas de aplicación y si el descuento es permanente o por períodos determinados.

