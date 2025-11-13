Buen Fin 2025: Licencia de conducir con 50% de descuento y más promociones en trámites vehiculares

Este jueves 13 de noviembre dio inicio el Buen Fin 2025, que se extenderá hasta el lunes 17. Durante estos días, no solo las tiendas departamentales ofrecerán atractivos descuento, sino que también se aplicarán importantes rebajas en diversos trámites gubernamentales tales como la licencia de conducir.

Esta medida busca incentivar la regularización y facilitar el acceso a estos documentos y pagos esenciales. Te presentamos todos los detalles para que aproveches la oportunidad.

Buen Fin 2025: 50% de descuento en licencia de conducir

¡Atención! Podrás sacar tu licencia de conducir a mitad de precio gracias al programa "Ponte al corriente". El gobierno de Sinaloa anunció que durante el Buen Fin 2025 se podrá tramitar la licencia de conducir con 50% de descuento. Cabe destacar que esta oferta no aplica para la licencia de "aprendiz".

"Realiza tu pago único de $6,000 que incluye calcomanía y canje de placas para modelos 2018 y anteriores, o aprovecha hasta 80% de descuento en recargos, multas y gastos. También obtén 50% de descuento en licencia de conducir y cambio de propietarios", se indicó en Facebook.

Si con el descuento no es suficiente, también existe la opción de pagar a 3 o 6 meses sin intereses.

Recuerda que la licencia de conducir es importante porque es un documento oficial que certifica la aptitud de una persona para manejar un vehículo, lo que es fundamental para la seguridad vial, la responsabilidad legal y la independencia personal. Además, permite conducir de manera legal por las calles, evitando multas y la inmovilización del vehículo, y puede ser utilizada como identificación oficial para otros trámites.

Buen Fin 2025: Descuentos en el Edomex

Si vives en el centro del país, el Estado de México también tendrá ofertas en trámites como:



100% de condonación en multas y recargos del impuesto predial hasta el 15 de noviembre (Huixquilucan).

100% de condonación en adeudos del ejercicio 2019 y anteriores (Nezahualcóyotl).

