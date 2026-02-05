Personas que deberán hacer el trámite de la Cédula Profesional este 2026 para poder ejercer su profesión en Monterrey

La cédula profesional es un documento oficial que permite ejercer de manera legal, y es un requisito obligatorio para que los egresados de algunas carreras puedan trabajar.

Si ya terminaste tus estudios universitarios en Monterrey, Nuevo León, es indispensable que hagas el trámite, es por ello que te decimos el proceso completo para que la tengas.

¿Quienes deben tramitar su cédula profesional?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), las personas que pueden obtener su cédula profesional son quienes terminaron sus estudios en:

Bachillerato Técnico

Técnico Superior Universitario

Licenciatura

Maestría

Posgrado

Además, quienes estudiaron carreras como medicina, enfermería, psicología, derecho y arquitectura, es un documento que deben tener sí o sí, pues de lo contrario no podrán desempeñarse laboralmente.

¿Cuánto cuesta tramitar la cédula profesional?

En base a la Ley Federal de Derechos vigente, los costos para tramitar la cédula profesional este 2026 son los siguientes:

Si quieres un diploma de especialidad: 2 mil 790 pesos

En caso de que hayar terminado el nivel Técnico o Profesional Técnico: 488 pesos

Técnico Superior Universitario y licencitaura: 1 mil 626 pesos

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la cédula profesional?

CURP

e-firma

correo electrónico

¿Cómo se hace el trámite de la cédula profesional?

Tramitar la cédula profesional es muy sencillo y se puede hacer de manera digital con los siguientes pasos:

Ingres al portal oficicial del gobierno para tramitar la cédula profesional o da clic en el siguiente enlace

Ve a donde dice "Tramita tu cédula Profesional o duplicado en línea"

Asegúrate que la institución educativa haya generado la solicitud

Reúne los documentos:

Un archivo PDF nombrado con tu CURP que debe integrar solicitud firmada, idetifición oficial vigente, título profesional o certificación de título profesional. Si eres extranjero con estudios en México incluye el formato migratorio vigente.

Comprime el archivo en un ZIP y por último envíalo al correo dgp.usb@nube.sep.gob.mx, señalando en el asunto “Estudios en México + Nombre Completo”. Recibirás un mensaje notificando la correcta recepción de tus documentos.

Por último el sistema te arrojará los métodos de pago para que puedas recibir tu cédula profesional.

