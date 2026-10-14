Halloween 2026 está cada vez más cerca y sí, sabemos que probablemente ya tienes listo tu disfraz para las fiestas más terroríficas del año, pero ¿qué hay de los lomitos y michis? Ellos también merecen entrarle al festejo, ¿no crees?

Si tu respuesta es sí, pero todavía no sabes dónde comprar disfraces para mascotas en CDMX, ¡no te preocupes! En adn Noticias te contamos cuáles son los lugares más populares para encontrar atuendos de todo tipo y preparar a tu compañero peludo para Halloween y el Día de Muertos sin que se quede fuera de la celebración.

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¿Dónde comprar disfraces para Halloween especiales para mascotas en CDMX?

Si quieres que tu lomito se convierta en vampiro o que tu michi presuma un atuendo de calaverita, hay varios puntos de la capital donde puedes buscar opciones para todos los gustos.

1. Correo Mayor: disfraces para mascotas desde $35

Si buscas opciones económicas, la calle de Correo Mayor, en el Centro Histórico de la CDMX, es uno de los lugares que puedes visitar.

En las inmediaciones del número 12 se reporta la venta de ropa y accesorios para perros y gatos.

Entre las opciones hay capas, sombreros, tutús y disfraces temáticos de brujas y vampiros.

Los precios pueden comenzar en 35 pesos, dependiendo del modelo y la talla de tu compañero peludo.

2. Mercado de Jamaica: atuendos para Día de Muertos

Además de flores y adornos de temporada, el Mercado de Jamaica es otra alternativa para buscar accesorios y ropa para mascotas durante octubre y noviembre.

Puedes recorrer sus pasillos para comparar diseños inspirados en el Día de Muertos y encontrar opciones para que tu lomito o michi también se sume a las celebraciones.

3. Mercado de Sonora: opciones para un disfraz original

Si quieres salir de los atuendos clásicos, puedes darte una vuelta por el Mercado de Sonora, conocido por su variedad de disfraces y artículos para distintas celebraciones.

En esta zona se reportan opciones para mascotas, como diademas, alas, pelucas y conjuntos temáticos.

4. Plaza de San Pablo: alternativas para comparar precios

En los alrededores de Plaza de San Pablo, cerca de La Merced, también puedes buscar locales que venden artículos para mascotas.

Esta zona puede ser una alternativa si necesitas comprar más de un atuendo o quieres comparar diferentes opciones.

5. Isabel la Católica: diseños con más detalles

Si buscas un atuendo con acabados diferentes, puedes explorar los establecimientos de la calle Isabel la Católica que ofrecen productos para mascotas.

En esta zona se mencionan opciones de importación y diseños con detalles más elaborados.

Halloween 2026 y el Día de Muertos son una buena oportunidad para incluir a los peluditos en las fotos y celebraciones familiares; ya sea que elijas un disfraz completo o un accesorio pequeño, recuerda que la mejor elección no es necesariamente la más elaborada, sino aquella con la que tu mascota se sienta a gusto.

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