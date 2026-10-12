La Feria de Querétaro 2026 dejará entrar gratis a adultos mayores de 65 años: fechas y cómo aplicar al beneficio

Noviembre traerá de vuelta una de las fiestas más esperadas de Querétaro: la Feria Internacional Ganadera 2026. Esta edición reunirá conciertos, juegos mecánicos, exposiciones, gastronomía y espectáculos para pasar un día en familia. Además, las personas adultas mayores podrán disfrutar de un beneficio que les permitirá entrar gratis al recinto.

La cita será del 12 al 30 de noviembre en el Ecocentro Expositor, donde la entrada general tendrá un costo de 100 pesos. La programación también incluirá una muestra de productos elaborados en Querétaro, presentaciones musicales en dos escenarios y opciones de transporte para quienes quieran asistir sin utilizar automóvil.

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¿Cuándo será la Feria de Querétaro 2026 y cuánto cuesta la entrada?

La Feria Internacional Ganadera de Querétaro abrirá sus puertas del 12 al 30 de noviembre de 2026. Durante esos días, los visitantes encontrarán actividades relacionadas con la ganadería, la gastronomía y las tradiciones del estado, además de espectáculos musicales y atracciones recreativas.

Estos son los principales precios y beneficios anunciados para esta edición:

Entrada general: 100 pesos por persona

100 pesos por persona Adultos mayores: acceso gratuito

acceso gratuito Personas con discapacidad: entrada sin costo

entrada sin costo Niñas y niños que midan menos de un metro: entrada gratuita

entrada gratuita Niñas y niños beneficiarios de programas del DIF: acceso sin costo

acceso sin costo Lunes: descuento del 50% en el precio de entrada

descuento del 50% en el precio de entrada Lunes y martes: 20 juegos mecánicos infantiles gratuitos con la compra del boleto de acceso

¿Cómo pueden entrar gratis los adultos mayores de 65 años?

Para evitar contratiempos, se recomienda llevar una identificación oficial vigente y la credencial INAPAM, en caso de contar con ella. Estos documentos pueden ayudar a acreditar la edad, aunque su aceptación como requisito específico debe confirmarse con los organizadores.

Antes de acudir, conviene consultar los canales oficiales de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro para verificar las condiciones de acceso y evitar gastos innecesarios.

¿Qué habrá en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro 2026?

Además de los juegos mecánicos y las presentaciones musicales, el recinto contará con una oferta de entretenimiento que incluye pista de hielo, circo, granja didáctica, Zona Extrema y el espectáculo Michael is Back, a cargo de Stefan Jackson. También habrá un espectáculo de drones y actividades para distintos públicos.

La feria tendrá dos escenarios principales: el Teatro del Pueblo y el Palenque. Estas son las presentaciones anunciadas para cada uno.

Cartelera del Teatro del Pueblo

Bronco

Gabito Ballesteros

Remmy Valenzuela

Pancho Barraza

Matute

Polymarch

Gloria Trevi

Conjunto Primavera

Guerreras K-Pop

Enjambre y Kinky

La Arrolladora Banda El Limón

Trono de México

Ha*Ash

Alameños de la Sierra

Lucha libre

Dos artistas sorpresa, cuyos nombres están pendientes de anunciarse.

Cartelera del Palenque

Espinoza Paz

Edén Muñoz

Alfredo Olivas

Emmanuel y Mijares

Cristian Castro

May Bobadilla

Alejandro Fernández

El Mimoso y El Yaki

Carlos Rivera

Grupo Firme

María José

Para conocer la fecha de cada presentación y los detalles de acceso a los espectáculos, se recomienda consultar la cartelera oficial antes de planear la visita, ya que el costo de entrada a la feria no necesariamente incluye el acceso a todos los eventos.

¿Qué productos de Querétaro se podrán comprar en la feria?

Quienes prefieran recorrer los espacios gastronómicos y comerciales también encontrarán la muestra Calidad Querétaro, ubicada en la Nave A. En ella participarán 60 productores de los 18 municipios del estado, con productos locales para degustar, comprar y conocer.

Entre los artículos anunciados se encuentran:

Quesos de cabra y oveja, miel, café y chocolate artesanal.

Mermeladas, dulces tradicionales y cajeta.

Carnes, mole, salsas, cecina y barbacoa.

Helados artesanales y yogurt.

Productos derivados del nopal.

Artículos de piel y otros productos elaborados en Querétaro.

La muestra busca dar espacio a productores locales para comercializar sus productos y ampliar su presencia entre los visitantes. Para quienes llegan de otros municipios o estados, también puede ser una oportunidad para conocer parte de la oferta gastronómica y artesanal de la entidad en un mismo lugar.

¿Cuáles serán los horarios y cómo llegar a la Feria de Querétaro 2026?

Para facilitar el traslado de los asistentes, la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro habilitará una ruta gratuita de QroBus entre el Centro Cultural Gómez Morin y el Ecocentro Expositor. El servicio tendrá los siguientes horarios:

De lunes a miércoles: de 11:00 a 00:30 horas.

de 11:00 a 00:30 horas. De jueves a domingo: de 11:00 a 01:30 horas.

Las personas que acudan al Palenque también tendrán transporte al terminar los eventos. Para ello, se dispondrá de dos unidades de QroBus con salida a las 02:30 horas.

Además, habrá taxis autorizados y se incorporará la modalidad de Taxi de Ruta, con una tarifa de 25 pesos por persona. Los servicios de QroBus, taxis autorizados y Taxi de Ruta tendrán como punto de salida el Centro Cultural Gómez Morin, sobre avenida Constituyentes.

En cuanto al cierre de los recintos, las autoridades estatales informaron que se mantendrán los horarios del año anterior: el Teatro del Pueblo cerrará a la 01:30 horas y el Palenque a las 03:00 horas, únicamente para quienes se encuentren dentro de este último recinto. Estos horarios corresponden al cierre de los espacios y no deben confundirse con los del transporte.

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