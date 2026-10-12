La Oreja de Van Gogh vuelve a Monterrey, Guadalajara y CDMX en 2027: fechas y qué se sabe de los shows

La Oreja de Van Gogh regresará a México durante el verano de 2027 para ofrecer cuatro conciertos confirmados en Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México.

La promotora Ocesa y la agrupación española hicieron oficial la gira “Tantas cosas que contar Tour 2027”, marcando el retorno de la banda a los escenarios mexicanos después de cinco años. La venta de boletos se realizará por medio del sistema Ticketmaster, contemplando esquemas de pago a meses sin intereses y venta preferencial previa al acceso del público general.

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¿Cuáles son las fechas y sedes de la gira de La Oreja de Van Gogh en México 2027?

El itinerario presentado por la empresa de espectáculos contempla presentaciones en los escenarios de mayor capacidad de Nuevo León, Jalisco y la capital del país. Las fechas confirmadas para los espectáculos se distribuyen de la siguiente manera:

Monterrey (27 de junio de 2027): Arena Monterrey.

Arena Monterrey. Guadalajara (2 de julio de 2027): Arena VFG.

Arena VFG. Ciudad de México (8 y 9 de julio de 2027): dos funciones consecutivas en el Palacio de los Deportes.

¿Cuándo inicia la preventa HSBC y la venta general de boletos en Ticketmaster?

La adquisición de boletos dará prioridad a los clientes bancarios antes de abrir la taquilla digital al público masivo. La boletera organizará el acceso a la fila virtual bajo estos turnos:

13 de octubre: gran Venta HSBC para tarjetahabientes HSBC Premier de Crédito y Débito.

gran Venta HSBC para tarjetahabientes HSBC Premier de Crédito y Débito. 14 de octubre: preventa HSBC abierta a tarjetas de Crédito y Débito del banco.

preventa HSBC abierta a tarjetas de Crédito y Débito del banco. 15 de octubre: venta general de boletos liberada para el público en Ticketmaster México.

¿Dónde consultar precios, mapas y zonas para los conciertos en el Palacio de los Deportes, Arena Monterrey y Arena VFG?

La plataforma Ticketmaster y los sitios oficiales de la Arena Monterrey habilitarán los mapas de recintos, costos de boletos y cargos por servicio días antes de iniciar la venta. Los recintos como el Palacio de los Deportes en CDMX y la Arena VFG en Guadalajara operarán directamente sus mapas dentro del portal de Ticketmaster.

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