Si eres fan del rock mexicano, prepara la chamarra negra porque Caifanes llegará a Toluca con un concierto gratuito que promete reunir a sus seguidores.

La presentación forma parte de la Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026, una celebración que reúne música y actividades culturales en la capital mexiquense.

Si quieres lanzarte a cantar sus clásicos sin gastar en boletos, en adn Noticias te contamos cuándo y dónde será el concierto, así como los detalles que debes conocer antes de asistir.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¡Ya se alcanza a escuchar a Caifanes en #Toluca!

Mañana la Explanada del Mercado Juárez se llena de música con una de las bandas más icónicas y más importantes del rock mexicano.

¡Te esperamos! pic.twitter.com/wX7BXTrobo — Ayuntamiento de Toluca (@TolucaGob) October 13, 2026

¿Cuándo y dónde será el concierto gratis de Caifanes en Toluca?

Caifanes se presentará el miércoles 14 de octubre de 2026 a las 21:00 horas en el Mercado Juárez de Toluca, como parte de la programación musical de la Feria y Festival Cultural Alfeñique.

El concierto será de acceso gratuito, por lo que los seguidores de la banda podrán disfrutar de una noche de rock sin pagar boleto.

Entre los temas más conocidos de su repertorio se encuentran “La célula que explota”, “Afuera”, “Viento” y “La Negra Tomasa”.

La presentación forma parte de la cartelera de espectáculos estelares que el gobierno municipal programó para esta edición del festival, cuya agenda se extiende hasta el 2 de noviembre.

¿Habrá transporte para llegar al concierto de Caifanes?

El Ayuntamiento de Toluca informó que contará con opciones de transporte mediante los servicios Alfeñique Bus y ¡Súbale! Hay lugares, con el objetivo de facilitar los traslados de quienes asistan a los conciertos.

Antes de salir, revisa los avisos oficiales del municipio para consultar los detalles disponibles sobre estos servicios y organizar tanto la llegada como el regreso.

También se recomienda considerar posibles complicaciones viales en las zonas cercanas a las actividades del festival y anticipar el traslado para evitar contratiempos.

¿Qué objetos están prohibidos en el concierto?

Para favorecer el ingreso y la seguridad de los asistentes, el gobierno municipal difundió recomendaciones para los conciertos estelares del Alfeñique 2026.

Entre los objetos y artículos cuyo ingreso está restringido se encuentran:

• Armas de fuego y objetos punzocortantes.

• Bebidas alcohólicas y sustancias ilegales.

• Envases de vidrio, pirotecnia y materiales inflamables.

• Aerosoles, espumas y sombrillas grandes o con punta.

• Mochilas voluminosas, maletas y bultos pesados.

• Patines, monopatines y bicicletas dentro del perímetro de los escenarios.

Las autoridades también recomiendan acudir con ropa cómoda y evitar llevar objetos que dificulten el desplazamiento en las áreas comunes o las salidas de emergencia. Los animales de asistencia son la excepción a la recomendación de no acudir con mascotas.

El concierto de Caifanes gratis en Toluca será una oportunidad para disfrutar del rock mexicano como parte del Festival Alfeñique 2026. Consulta los detalles y organiza tu visita para no perderte esta presentación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.