El balneario de aguas termales que es uno de los más baratos de Hidalgo: la entrada cuesta 80 pesos, puedes acampar sin pagar extra y queda a una hora de Pachuca

Si buscas una escapada económica para descansar sin alejarte demasiado de Pachuca, Hidalgo tiene una opción que combina aguas termales, espacios al aire libre y la posibilidad de acampar. Se trata del Manantial de San Pedro, ubicado en la localidad de El Tephé, en el municipio de Ixmiquilpan.

Este sitio destaca por su alberca de agua termal y por permitir que los visitantes lleven sus propios alimentos. Además, es posible acampar sin pagar un cargo adicional, una alternativa para quienes quieren pasar más tiempo en el lugar sin gastar en hospedaje.

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¿Cuánto cuesta la entrada al Manantial de San Pedro?

De acuerdo con reportes de agosto de 2026, la entrada al Manantial de San Pedro cuesta 80 pesos por persona.

Esta tarifa lo coloca entre las opciones económicas de la zona, aunque conviene consultar directamente con el establecimiento para confirmar que el precio continúe vigente antes de visitarlo.

El manantial forma parte de la oferta de balnearios de Ixmiquilpan, municipio conocido por sus aguas termales. A diferencia de los parques acuáticos de mayor tamaño, este sitio cuenta con una alberca natural de poca profundidad y una capacidad aproximada para 200 personas.

Así son las aguas termales de este balneario de Hidalgo

El Manantial de San Pedro aprovecha el agua que brota de la tierra a una temperatura de aproximadamente 35 a 45 grados Celsius. Al llegar a la alberca, el agua alcanza cerca de 30 grados, por lo que ofrece una experiencia templada para quienes buscan relajarse y pasar un rato en el agua.

La alberca es uno de los principales atractivos del sitio y su poca profundidad permite disfrutar del agua sin que sea necesario acudir a un parque con grandes instalaciones acuáticas. No obstante, es importante mantener la supervisión de niñas y niños durante la visita.

Puedes llevar comida y acampar sin pagar extra

Una de las ventajas reportadas del Manantial de San Pedro es que permite a los visitantes ingresar con sus propios alimentos. Esto facilita organizar una salida familiar o con amigos sin depender por completo de los establecimientos de comida de la zona.

También se ha reportado que es posible preparar carne asada y acampar sin pagar un cargo adicional por instalar una tienda de campaña.

¿Cómo llegar al Manantial de San Pedro desde Pachuca?

El balneario se encuentra en la localidad de El Tephé, en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Desde Pachuca hay aproximadamente 69 kilómetros de recorrido, que pueden tomar cerca de una hora y 10 minutos en automóvil, dependiendo del tráfico y de la ruta elegida.

El horario reportado en fuentes turísticas es de lunes a domingo, de aproximadamente las 6:00 a las 22:00 horas, aunque también se ha mencionado un cierre cercano a las 22:30. Antes de salir, conviene verificar directamente con el establecimiento tanto el horario como las tarifas y las condiciones para acampar.

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