Si hoy tienes ganas de salir, cantar a todo pulmón o disfrutar de música en vivo, la Ciudad de México tiene opciones para armar un buen plan. Desde el rock y el pop hasta los sonidos del jazz, distintos escenarios recibirán propuestas para todos los gustos.

Este miércoles habrá conciertos en recintos emblemáticos de la capital, así que prepara la garganta y revisa los horarios antes de salir. En adn Noticias te contamos qué artistas se presentan hoy, dónde serán los shows y a qué hora comienza cada uno.

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¿Qué conciertos hay hoy 14 de octubre en CDMX?

Estos son los conciertos programados para hoy 14 de octubre, con sus sedes y horarios para que elijas tu favorito.

Hombres G

La banda española de pop rock se presentará en el Auditorio Nacional a las 20:30 horas. Una opción para quienes quieren revivir sus clásicos y cantar sus canciones en vivo.

Travis

La banda escocesa de rock alternativo llegará al Pepsi Center con un concierto programado para las 21:00 horas.

Karen Souza

Para quienes prefieren una noche de jazz, Karen Souza se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional a las 21:00 horas, con un espectáculo que incluye nuevas composiciones y parte de su trayectoria musical.

Actividades GRATIS en CDMX hoy miércoles 14 de octubre de 2026

¿Quieres salir de casa sin gastar de más? La CDMX tiene opciones para aprovechar el miércoles con cine gratuito y un paseo para disfrutar del ambiente de Día de Muertos.

Recorre Paseo de la Reforma con ambiente de Día de Muertos

Si quieres caminar, tomar fotos y disfrutar de la ciudad, puedes darte una vuelta por Paseo de la Reforma para ver la decoración de temporada.

Cine gratis con Eran brujas

Si lo tuyo son las historias que te dejan pensando, puedes considerar la función de Eran brujas, programada a las 18:30 horas en Artefakta, ubicado en la Plaza Manuel Tolsá, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Disfruta los cortometrajes de Hotel Macabro

Para quienes prefieren las historias de terror, Hotel Macabro aparece en la cartelera con una función a las 16:00 horas en el Barco UTOPÍA, en Iztapalapa.

Ve la película Notas de una vida

Otra opción para la tarde es Notas de una vida, con una función programada a las 16:00 horas en la Biblioteca Renato Leduc, en la alcaldía Tlalpan.

Clima en CDMX hoy miércoles 14 de octubre de 2026

¿Vas a salir a pasear o tienes boletos para alguno de los conciertos? Este miércoles se espera un día con nubes y ratos de sol en la Ciudad de México, con una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 12 °C.

Durante la tarde se prevé un ambiente templado, pero por la noche la temperatura bajará; así que, si tu plan es cantar y bailar hasta tarde, lleva una chamarra para no terminar tiritando al salir del concierto.

Hoy No Circula CDMX y Edomex hoy miércoles 14 de octubre de 2026

Si te vas a mover en automóvil, revisa primero si te toca descansar; este miércoles 14 de octubre, el Hoy No Circula aplica para los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, y holograma 1 o 2, de las 5:00 a las 22:00 horas.

La restricción abarca las 16 alcaldías de la CDMX y los municipios del Estado de México donde opera el programa.

Los autos con holograma 0 y 00 están exentos en condiciones normales, al igual que los vehículos eléctricos e híbridos que cuentan con la exención correspondiente.

Si incumples la medida, puedes recibir una multa y tu vehículo podría ser remitido al corralón, por eso, antes de salir, verifica si hay alguna contingencia ambiental que modifique las restricciones.

Ahora sí, bb, ya tienes opciones para armar el plan sin dejar temblando la cartera. Ya sea que te lances al cine, salgas a caminar o cierres el día cantando en un concierto, la CDMX tiene alternativas para salir de la rutina.

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