A través de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, se informó que el papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, el cual se origina en las células glandulares.

Además, informaron que la operación que se le realizó al papa fue todo un éxito y no tuvo complicaciones; aunque fue durante la intervención cuando se confirmó el diagnóstico y se extirpó de forma completa el tejido afectado.

🚨 #ÚltimaHora | 🇻🇦Confirman que el Papa León XIV tiene cáncer



El Vaticano informó que la cirugía duró 90 minutos y se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Se esperan detalles sobre su tratamiento y recuperación



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Vaticano informó sobre el cáncer de pulmón del papa

De acuerdo con Vatican News, este diagnóstico ya había sido considerado por los especialistas en los estudios previos a la operación que se le realizó al pontífice.

Fue durante la intervención que se confirmó la presencia de un adenocarcinoma pulmonar. Este es el primer problema de salud mayor que se divulga de forma pública en los 17 meses en el cargo.

Derivado de la operación, el Vaticano canceló todas las audiencias previstas para el papa hasta el 20 de octubre, aunque esta fecha podría modificarse luego del diagnóstico de cáncer.

De momento, León XIV tiene programados viajes a Uruguay, Argentina y Perú con fechas del 6 al 17 de noviembre.

¿Cómo fue la operación del papa León XIV?

Según lo informado por el Vaticano, la operación se realizó de acuerdo a lo establecido y lograron extirpar la lesión. Los médicos utilizaron una técnica de cirugía asistida por video.

“El procedimiento fue exitoso y no hubo complicaciones. Tras la cirugía, el papa despertó con normalidad y, después de un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta”, informaron.

Stefano Margaritora encabezó el equipo quirúrgico, además de contar con la participación de la profesora Elisa Meacci, la doctora Maria Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella.

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