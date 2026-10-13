¿Qué conciertos hay hoy en CDMX? Hombres G y todos los shows del 13 de octubre

Si estás buscando qué hacer en la CDMX, te contamos que este martes, la capital mexicana tiene preparados conciertos muy esperados por los fans. Por ejemplo, los Hombres G regresan a tierra azteca para deleitar a su público en el Auditorio Nacional.

Pero, esta no es la única opción que ofrece la cartelera cultural de la CDMX del 13 de octubre, pues hay una amplia oferta para los amantes de la música. Te contamos cuáles son las opciones y todos los detalles.

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¿A qué hora es el concierto de los Hombres G en CDMX?

La icónica banda española, liderada por David Summers, regresa a la CDMX para dar uno de los conciertos más esperados de octubre. La banda llega a la capital chilanga con una serie de presentaciones que forman parte de su gira internacional “Los mejores años de nuestra vida”.

Sede: Auditorio Nacional

Fechas: 13, 14,16 y 18 de octubre

Hora: 20:30 horas

Aquihayaquihay llega al Lunario del Auditorio Nacional

El colectivo de Monterrey AQUIHAYAQUIHAY se presenta en la Ciudad de México como parte de su Swaggiest Tour 2026.

Sede: Lunario del Auditorio Nacional

Fechas: 11, 12 y 13 de octubre de 2026

Hora: 20:00 horas

Otros conciertos en la CDMX hoy 13 de octubre

Si estas opciones no son lo tuyo, no te preocupes, que no tienes que quedarte en casa, en la CDMX hay muchas más actividades para divertirte este martes 13 de octubre.

Jane Remove r: Live Exhibit: Foro Puebla, a las 21:00 horas

r: Live Exhibit: Foro Puebla, a las 21:00 horas Rhye en Ciudad de México : Pepsi Center, a las 21:00 horas

: Pepsi Center, a las 21:00 horas XIII: Luigi Vidal en concierto: Foro Stelaris Fiesta Americana

¿Cómo puedo llegar al Auditorio Nacional en transporte público?

En Metro: Baja en la estación Auditorio de la Línea 7, de color naranja, que va de El Rosario a Barranca del Muerto.

En Metrobús CDMX: Baja en la estación Auditorio de la Línea 7 del Metrobús, de color verde oscuro, la cual va desde Indios Verdes hasta Campo Marte.

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