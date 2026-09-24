Los fans de Volver al Futuro tendrán una cita especial en la Ciudad de México con el BTTF Meeting 2026, dedicado al universo de Marty McFly, Doc Brown y el famoso DeLorean.

La cuarta edición de esta reunión buscará establecer un nuevo récord mundial. Si eres fanático de este universo cinematográfico, aquí en adn Noticias te contamos cuándo y dónde se realizará el BTTF Meeting 2026.

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¿Cuándo y dónde será el evento de Volver al Futuro?

Este evento dedicado a esta saga contará con coleccionables, actividades temáticas y un invitado especial: Roberto Carrillo, actor de doblaje que prestó su voz a Marty McFly.

El BTTF Meeting 2026 se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre, dentro del Toy Fest, en el Centro Cultural Futurama, ubicado en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero.

Las actividades estarán disponibles de 10:00 am a 7:00 pm durante ambos días y la entrada será gratuita para los asistentes al BTTF Meeting 2026.

El recinto se encuentra en Cerrada de Otavalo 15, esquina con avenida Instituto Politécnico Nacional. Para quienes lleguen en transporte público, una de las opciones es utilizar la Línea 6 del Metro y bajar en la estación Lindavista.

Buscarán romper récord mundial en el BTTF Meeting 2026

Habrá una exposición y venta de coleccionables y piezas relacionadas con Volver al Futuro, incluyendo réplicas del DeLorean, patinetas voladoras, juguetes retro, ropa y otros artículos inspirados en la franquicia.

La organización busca congregar a suficientes participantes para intentar establecer un nuevo récord mundial: la mayor reunión de fans caracterizados de personajes de Volver al Futuro.

También se realizará un concurso de cosplay en el que los asistentes podrán caracterizarse como personajes como Marty McFly, Doc Brown, Biff Tannen o Lorraine Baines.

Así que, si eres fan de Volver al Futuro, no te puedes perder este evento en el Centro Cultural Futurama donde podrás ser parte de un récord mundial.

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