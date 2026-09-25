Si este viernes 25 de septiembre ya estabas pensando qué hacer en CDMX, la ciudad viene con bastante ruido y del bueno, entre K-pop, rock, propuestas mexicanas y un festival que toma distintos espacios de la capital, hay opciones para prácticamente todos los gustos.

Y sí, hay una presentación que seguramente será de las más comentadas de la noche, pero también hay otras opciones que podrían salvarte el plan si todavía no sabes a qué concierto ir.

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Conciertos en CDMX hoy 25 de septiembre de 2026

Checa quién se presenta, dónde y arma tu plan antes de que se te vaya la noche.

Stray Kids

El K-pop tendrá uno de sus grandes momentos de la noche con Stray Kids, que se presentará en el Estadio GNP Seguros como parte de su paso por México, el evento aparece programado para las 18:30 horas.

The Neighbourhood

El rock alternativo también tendrá su propio espacio con The Neighbourhood, que llegará al Palacio de los Deportes con su THE WOURLD TOUR.

La presentación está programada para las 20:00 horas y, de acuerdo con Ticketmaster, la fecha del 25 de septiembre aparece actualmente sin disponibilidad de boletos.

Chetes prepara noche

Para quienes prefieren una propuesta mexicana, Chetes tendrá presentación en el Pabellón del Palacio de los Deportes.

El concierto está programado para las 20:30 horas, así que será otra de las opciones para cerrar el viernes con música en vivo.

Winona Riders

La noche también tendrá una alternativa para quienes buscan un espacio más pequeño. Winona Riders se presentará en el Foro Puebla a las 21:00 horas.

El recinto está ubicado en la colonia Roma Norte y el concierto forma parte de la agenda musical de este viernes en la CDMX.

Pitchfork Music Festival CDMX

Y si lo tuyo no es elegir solamente un concierto, el Pitchfork Music Festival CDMX continúa este viernes con actividades en diferentes espacios de la ciudad.

La edición 2026 se realiza del 23 al 27 de septiembre y cuenta con presentaciones distribuidas en distintas sedes, entre ellas Foro Indie Rocks! y Orbe.

Motel

Motel llegará al Teatro Metropólitan para reencontrarse con sus seguidores y sumar una opción más a esta noche cargada de música en la capital.

Si lo tuyo es el pop rock mexicano y quieres un concierto para cantar esas canciones que ya viven gratis en tu memoria, esta puede ser una de las opciones para cerrar la semana.

Actividades GRATIS en CDMX hoy 25 de septiembre

Si quieres salir sin gastar en boleto, también hay varias opciones para aprovechar este viernes en la ciudad.

Abierto de Diseño CDMX

El Centro Nacional de las Artes tendrá la inauguración de Abierto de Diseño CDMX a las 17:00 horas en la Plaza Legorreta. La entrada es libre y habrá exposiciones, propuestas multidisciplinarias y un performance de Koggi DJ.

Noches de Murciélagos

Otra opción gratuita será el recorrido ¡Noches de Murciélagos! en el Centro de Cultura Ambiental Chapultepec. La actividad será de 18:00 a 20:00 horas y requiere registro previo.

Cine gratis en Coyoacán

El Museo Nacional de Culturas Populares tendrá la proyección de “Ó último azul” a las 16:00 horas. La función será en el Anexo de la Sala Guillermo Bonfil y la entrada es libre.

Picnic Nocturno en Parque Tezozómoc

Si prefieres un plan al aire libre, el Parque Tezozómoc tendrá un Picnic Nocturno a partir de las 19:00 horas. La entrada será libre y la idea es llevar una manta y algo para compartir.

Clima CDMX hoy 25 de septiembre

Ya tenemos el plan, ahora toca revisar si el clima nos va a hacer segunda o nos va a querer arruinar la salida.

Este viernes 25 de septiembre se espera un ambiente fresco durante la mañana y más cálido por la tarde, aunque el cielo estará de medio nublado a nublado y hay posibilidad de lluvias y chubascos en distintos puntos de la CDMX.

Hoy No Circula CDMX y Edomex viernes 25 de septiembre

Y si tu plan incluye moverte en coche, antes de arrancar hay que hacer una última revisión: el Hoy No Circula.

Este viernes 25 de septiembre no circulan los vehículos con engomado azul y placas con terminación 9 o 0, además de los autos con holograma 1 y 2, en el horario de 5:00 a 22:00 horas.

Así que ya tienes el plan completo para este viernes 25 de septiembre: conciertos, actividades gratis, clima y hasta el dato del Hoy No Circula, ahora sí, solo falta elegir qué hacer y lanzarte a disfrutar la CDMX.

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