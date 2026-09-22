El Cascanueces: Una Navidad Mexicana llega a CDMX; fechas y precios de boletos

La época navideña se caracteriza por ser mágica y para celebrar estas fechas se realizará el Cascanueces: Una Navidad Mexicana que tiene como objetivo celebrar la identidad y riqueza cultural de México.

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Fechas y precio de El Cascanueces: Una Navidad Mexicana

El evento se llevará a cabo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris del 4 al 6 de diciembre con funciones el viernes a las 20:00 horas y sábado y domingo a las 13:00 y 18:00 horas.

Los boletos ya se encuentran disponibles y tiene un precio desde los 385 pesos a los mil 140 pesos más cargos. Es un espectáculo para toda la familia y tiene una duración de 120 minutos.

¿De qué trata la versión mexicana de El Cascanueces?

En la tradicional posada mexicana, Lupita recibe un misterioso Cascanueces que la llevará a vivir una sorprendente aventura. El Ratón Díaz y su ejército amenazan el espíritu de la Navidad y se enfrentarán con revolucionarios y Adelitas.

Tras la victoria, Lupita viaja por el Reino de las Leyendas y Tradiciones Mexicanas donde conoce a los alebrijes, guerreros mexicas y personajes inspirados en el imaginario nacional.

En 1816, E.T.A Hoffmann publicó el cuento El Cascanueces y el rey de los ratones pero fue en 1844 cuando Alexandre Dumas adaptó la historia con un tono infantil e inspiró a otros autores como Heinrich Hoffman. Fue en 1892 cuando Piotr Ilich Chaikovski compuso la música para el ballet y a partir de ese momento se consolidó como un clásico en Navidad.

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