Estos son los resultados del Sorteo Mayor HOY 22 de septiembre de la Lotería Nacional: ¿ganaste?

¿Te imaginas que un cachito de $30 pesos pueda convertirse en el empujón que necesitabas para cambiar tus planes? La Lotería Nacional ya realizó una nueva edición del Sorteo Mayor y ahora toca descubrir si la suerte decidió sonreírte este martes.
El Sorteo Mayor 4028 se llevó a cabo este 22 de septiembre de 2026 y dejó varios premios entre quienes se animaron a comprar un cachito, una serie o incluso las tres.
Así que, si tienes uno guardado por ahí, no lo dejes olvidado: aquí en adn noticias te contamos cuáles fueron los números ganadores y cómo saber si te tocó algo.
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¿Cuáles son los números ganadores del Sorteo Mayor 4028?
Estos son los principales números ganadores del Sorteo Mayor 4028 de hoy martes 22 de septiembre de 2026:
Premio mayor de 21 millones de pesos: 22961.
Premio de 2 millones 550 mil pesos: 04194.
Premio de 900 mil pesos: 14586.
Premio de 240 mil pesos: 47503.
Premio de 240 mil pesos: 14599.
Premio de 240 mil pesos: 45422.
Premio de 240 mil pesos: 24615.
Premio de 120 mil pesos: 25856.
Premio de 120 mil pesos: 15712.
Premio de 120 mil pesos: 17385.
Premio de 120 mil pesos: 35582.
Premio de 120 mil pesos: 51734.
Reintegros: 1, 4, 6.
Estos montos corresponden a los premios directos del Sorteo Mayor; la cantidad que puede recibir cada participante depende de si tiene un cachito, una serie o las tres series.
¡Aquí tienes la pizarra de premios del #SorteoMayor No. 4028!— Lotería Nacional (@lotenal) September 23, 2026
El premio mayor es para: 22961. 🎉
22 | SEP | 2026 🗓️
Consulta la lista completa de resultados a partir de las 23:00 horas en nuestras redes sociales o en https://t.co/MCLxf1c6Wm pic.twitter.com/AvCT6Ghfoo
¿Cuánto dinero puedes ganar con un cachito del Sorteo Mayor?
Aquí hay un detalle que puede confundir a más de uno: el Premio Mayor de 21 millones de pesos corresponde a las tres series completas.
Un cachito cuesta 30 pesos, mientras que una serie de 20 cachitos tiene un precio de 600 pesos. Si tienes una serie completa y resulta ganadora del Premio Mayor, corresponden 7 millones de pesos.
Por eso, antes de brincar de emoción al ver tu número entre los ganadores, revisa también qué parte del billete compraste.
¿Cómo saber si mi cachito ganó en el Sorteo Mayor 4028?
Si ya tienes tu cachito a la mano, puedes consultar directamente el resultado en las herramientas oficiales de la Lotería Nacional.
También puedes revisar la lista de premios que publica la institución o utilizar su buscador de billetes para ingresar los datos de tu boleto y comprobar si resultó ganador.
Además de los premios directos, el Sorteo Mayor contempla premios por aproximación, terminación y reintegros, por lo que no encontrar tu número exacto entre los primeros lugares no significa necesariamente que tu cachito se fue con las manos vacías.
¿Cuánto cuesta el Sorteo Mayor de hoy?
Participar en el Sorteo Mayor tiene un costo de 30 pesos por cachito; también puedes comprar una serie completa por 600 pesos, mientras que las tres series tienen un costo de mil 800 pesos.
El Sorteo Mayor 4028 está dedicado a la conmemoración de los 80 años de la Biblioteca de México y los 20 años de la Biblioteca Vasconcelos.
¿Qué hago si mi cachito resultó ganador?
Si tu número aparece entre los ganadores, guarda muy bien tu cachito y revisa las condiciones para cobrar el premio; la Lotería Nacional señala que existe un plazo de 60 días naturales contados a partir del día siguiente del sorteo para reclamar los premios; después de ese periodo, el derecho al cobro caduca.
Y bueno, llegó la hora de revisar ese cachito con lupa y cruzar los dedos, si tu número apareció entre los ganadores, ¡felicidades! Y si no, tranquilo, que la suerte no se acaba aquí, siempre habrá otro sorteo esperando para volver a ilusionarnos con esos millones.
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