Las Fiestas Patrias se fueron y ahora es momento de darle paso a la época de muertos, vampiros, brujas y criaturas de pesadilla, por lo que la Marcha Zombie 2026 ya alista una nueva edición en la CDMX.

Lanzaron la invitación para todos los amantes del terror, el cosplay y el maquillaje para unirse a esta caravana de terror por las calles del Centro Histórico. Si no te lo quieres perder, aquí en adn Noticias te contamos ruta, cuándo y a qué hora será la Marcha Zombie 2026 en CDMX.

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¿Cuándo y a qué hora será la Marcha Zombie 2026?

La edición 2026 de la Marcha Zombie se llevará a cabo el domingo 18 de octubre y celebrará el 19 aniversario del evento.

La concentración comenzará a las 10:00 am en la avenida de la República, junto al Monumento a la Revolución, donde se realizarán actividades previas al desfile.

El contingente comenzará a avanzar a las 4:00 pm. La organización señala que las personas que participen en la marcha deberán acudir caracterizadas.

El recorrido tendrá una distancia aproximada de 2.5 kilómetros y comenzará en la zona del Monumento a la Revolución para avanzar hacia el Centro Histórico y concluir en el Zócalo de la CDMX.

La participación en el desfile será gratuita. Además, los organizadores invitan a llevar un kilo de arroz, frijol u otro alimento no perecedero para una colecta destinada a Alimento Para Todos México.

¿Qué actividades habrá en la Marcha Zombie 2026?

Además del desfile, la edición 2026 contará con distintas actividades relacionadas con el terror y el cosplay como una pasarela de monstruos, en la que participantes podrán mostrar sus vestuarios, maquillaje y caracterizaciones.

Entre las novedades anunciadas están las “batallas de aura monstruosa”, un espectáculo escénico que enfrentará a personajes inspirados en monstruos tradicionales con hordas de zombies.

La convocatoria está abierta tanto a quienes quieran participar con una caracterización como a las personas que simplemente quieran acudir al Centro Histórico para observar el desfile.

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