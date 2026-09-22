¡Ya salió plan de martes! Si no quieres quedarte en casa, checa las mejores opciones para disfrutar la tarde de este 22 de septiembre.

Si buscas qué hacer en la CDMX este martes 22 de septiembre, te contamos que la cartelera de la capital mexicana, todos los días, cuenta con excelentes opciones para toda la familia. Desde conciertos hasta divertidas actividades gratuitas, siempre puedes encontrar algo qué hacer si tienes la tarde o la noche libre.

Este 22 de septiembre la CDMX se prende con la vibrante música urbana de Young Miko, pero si lo tuyo no son los conciertos, no te preocupes, que también hay muchas otras actividades e incluso gratuitas. Te contamos.

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¿Qué conciertos habrá hoy 22 de septiembre en CDMX?

Young Miko

¿Conoces a Young Miko? Si quieres aprovechar la tarde del martes 22 de septiembre con una actividad recreativa totalmente diferente, te recomendamos el concierto de esta famosa cantante, compositora y rapera puertorriqueña de música urbana que llega a la CDMX con su gira “Late Checkout Tour”.

Sede: Palacio de los Deportes

Horario: 20:00 horas

Precio de boletos: Desde 1,103 a $13,625 pesos

¿Qué obras de teatro hay hoy 22 de septiembre en CDMX?

Pero, si lo tuyo no son los conciertos, checa entonces la cartelera de teatro, pues la capital mexicana cuenta con cientos de recintos en lo que se presentan puestas en escena de calidad internacional. Estas son las opciones del martes 22 de septiembre:

Arquitectura del vacío : Teatro Benito Juárez

: Teatro Benito Juárez Te Quiero Hasta la Luna : Foro Lucerna

: Foro Lucerna Lo Peor de mis Amigos: Teatro Milán

ENLACE para comprar boletos.

¿Qué actividades GRATIS hay hoy 22 de septiembre en la CDMX?

Exposición Espacial en el Planetario Luis Enrique Erro

Se inauguró la muestra fotográfica en la Ecosenda Politécnica, organizada junto con el American Museum of Natural History de Nueva York, con imágenes captadas por telescopios espaciales de alta tecnología. La entrada es gratis.

Ubicación: Av. Wilfrido Massieu 394, Gustavo A. Madero

Festival Shorts México (Cine Corto)

En sus últimos días de programación, se proyectan, totalmente GRATIS, selecciones de cortometrajes de diversos géneros y miradas cinematográficas en distintas sedes de la red de FARO (como FARO Oriente o FARO de Indios Verdes y centros culturales de la ciudad.

¿Tienes tiempo libre? Entonces, elige una de las actividades conciertos, llama a amigos o familia y no te pierdas de una tarde de martes muy divertida.

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