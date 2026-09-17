Si estas Fiestas Patrias no saliste porque te tocó trabajar, te dio flojera o de plano decidiste quedarte en casa y hoy jueves ya traes ganas de salir, entonces tenemos buenas noticias: la fiesta no se acabó el 16 de septiembre.

La CDMX sigue en modo música y los próximos días vienen cargaditos de conciertos para que saques la ropa de salir, invites a tu persona favorita y te lances a cantar como si nadie te estuviera escuchando.

Así que checa la agenda de adn Noticias, porque todavía hay varios conciertos para quitarte el aburrimiento y cerrar septiembre con buen ritmo.

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¿Qué conciertos hay este jueves 17 de septiembre en CDMX?

Si ya decidiste que este jueves sí toca salir, la agenda viene bastante cargada y hay conciertos para distintos gustos.

Khalid

Si quieres algo internacional, Khalid se presentará este jueves en la Arena Ciudad de México. El concierto está programado para las 21:00 horas, así que prepara la garganta porque toca cantar algunos de sus éxitos.

Ana Torroja

Otra de las opciones fuertes de la noche es Ana Torroja, quien llegará al Teatro Metropólitan a las 21:00 horas.

Una opción para quienes quieren una noche de pop en español y canciones que probablemente te sabes, aunque jures que no.

Sotomayor

Para cambiarle un poquito al mood, Sotomayor tendrá concierto en el Lunario del Auditorio Nacional a las 20:30 horas.

El show forma parte de la agenda musical de este jueves y es una de las opciones para quienes buscan una propuesta diferente para salir de la rutina.

Reyno

En el Pepsi Center estará Reyno, con un concierto programado para las 20:00 horas.

Así que si eres de los que prefieren rock alternativo para cantar, brincar y salir con los oídos medio zumbando, ya tienes plan.

Jorge Medina y Josi Cuen

Y para los fans del regional mexicano, Jorge Medina y Josi Cuen llegan al Auditorio Nacional con su espectáculo Juntos.

La presentación de este jueves comenzará a las 20:30 horas y forma parte de las fechas que ambos artistas tienen programadas en este recinto.

Así que sí, este jueves la CDMX se va a llenar de música y la elección está complicada: puedes irte por pop, sonidos alternativos, rock o regional mexicano.

¿Habrá actividades GRATIS hoy 17 de septiembre en la CDMX?

Si después de las Fiestas Patrias todavía quieres salir, pero ya gastaste suficiente entre comida, transporte y uno que otro antojito, tranquila: este jueves 17 de septiembre todavía hay opciones gratuitas para armar plan en la CDMX.

Mextropoli 2026

Una de las opciones que arranca justo este jueves es Mextropoli 2026, el festival de arquitectura, ciudad y cultura que se realizará del 17 al 20 de septiembre.

Durante estos días habrá actividades relacionadas con arquitectura, diseño, urbanismo y cultura en distintos puntos de la capital.

Algunas actividades son de acceso gratuito, aunque otras pueden requerir registro o tener costo, así que conviene revisar previamente cada una.

Actividades culturales en el CENART

Si quieres un plan más tranquilo, el Centro Nacional de las Artes mantiene durante septiembre actividades culturales y exposiciones abiertas al público.

Entre ellas está “Del color de la sandía”, exposición que forma parte de la programación de Fiestas Patrias del recinto y permanece disponible hasta el 27 de septiembre.

Una vuelta por museos y espacios culturales

Otra opción para este jueves es aprovechar los espacios culturales que tienen actividades o exposiciones durante septiembre.

En la CDMX hay recintos con entrada libre o exposiciones gratuitas que pueden convertirse en un plan más relajado después de la intensidad de las Fiestas Patrias.

Por ejemplo, puedes darte una vuelta por zonas como Centro Histórico, Chapultepec, Tlatelolco o Coyoacán, donde hay distintos espacios culturales y actividades durante el mes.

¿Cómo estará el clima en CDMX este jueves 17 de septiembre?

Ahora sí, antes de sacar los boletos y lanzarte al concierto, revisa el clima porque la lluvia podría aparecer durante la tarde.

Para este jueves se espera una mañana con cielo nublado y ambiente fresco, mientras que durante la tarde aumentará la posibilidad de chubascos en la CDMX y el Estado de México, acompañados de descargas eléctricas.

Así que, si vas a formarte para entrar a un concierto o piensas regresar tarde a casa, no está de más llevar paraguas o impermeable.

¿Qué autos no circulan en CDMX y Edomex este jueves 17 de septiembre?

Y si vas a moverte en automóvil para llegar a alguno de estos conciertos, ojo con el Hoy No Circula.

Este jueves 17 de septiembre no pueden circular, de 5:00 a 22:00 horas, los vehículos con:

• Engomado verde

• Terminación de placas 1 y 2

• Holograma 1 y 2

La restricción aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en los municipios del Estado de México contemplados por el programa.

Si estás buscando qué hacer hoy 17 de septiembre en CDMX, la agenda de adn Noticias tiene opciones para todos los gustos, desde conciertos en CDMX hasta actividades gratis.

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