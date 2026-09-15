Lo que parecía ser una competencia más de HYROX terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del deporte fitness.

La atleta australiana Joanna Wietrzyk vivió una jornada que difícilmente olvidará, y no precisamente por su tiempo en la pista, pero ¿qué pasó? Aquí en adn noticias te contamos.

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¿Qué pasó con la atleta durante la competencia de HYROX?

HYROX es una competencia de fitness que combina carrera y ejercicios funcionales en donde los participantes deben completar ocho kilómetros de carrera intercalados con ocho estaciones de ejercicios, por lo que la prueba exige un importante esfuerzo físico.

Durante la competencia celebrada en Pekín, Joanna Wietrzyk sufrió una pérdida involuntaria del control intestinal mientras competía; es decir, tuvo un accidente intestinal en plena carrera y no pudo evitar ensuciarse mientras realizaba la prueba.

A pesar de lo ocurrido, la atleta decidió no abandonar la competencia y continuó con el recorrido y completó las diferentes estaciones hasta llegar a la meta, donde consiguió el primer lugar.

El episodio quedó registrado en videos que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales y provocó una fuerte polémica.

Mientras algunas personas destacaron que Wietrzyk siguiera compitiendo pese a la situación, otras cuestionaron que la organización le permitiera continuar y utilizar las estaciones después del incidente.

HYROX reconoce error y anuncia cambios

La polémica no tardó en llegar hasta la organización; Moritz Fürste, cofundador de HYROX, ofreció una disculpa pública y reconoció que el equipo debió intervenir antes durante la competencia.

Tras el incidente, HYROX anunció cambios en sus procedimientos y reglas para establecer con mayor claridad qué debe ocurrir ante situaciones similares durante una carrera.

La organización también señaló que las críticas sobre la seguridad y el manejo del episodio son legítimas, aunque rechazó los ataques personales dirigidos contra la atleta.

Participantes denuncian riesgos sanitarios tras el incidente

Tras la polémica, participantes que estuvieron en la competencia señalaran posibles riesgos sanitarios derivados de lo ocurrido, pues, de acuerdo con su testimonio, los residuos quedaron en distintos puntos de la pista y sobre parte del equipamiento, incluidas máquinas y alfombras que posteriormente fueron utilizadas por otros atletas.

La participante también aseguró que la limpieza no se realizó de inmediato, situación que, según su relato, provocó que algunas personas se mancharan e incluso resbalaran durante la competencia.

Ahora, con los cambios anunciados por HYROX, aquel momento que comenzó como un accidente en plena carrera también terminó poniendo sobre la mesa algo que va más allá de ganar o perder: la seguridad de quienes llevan su cuerpo al límite.

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